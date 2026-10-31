Başkentin gözde eğlence ve konser mekanlarından SoldOut Performance Hall, hafta sonu programıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. 31 Ekim akşamı Project x Halloween Experience ile kapılarını aralayan mekan, 1 Kasım gecesi ise SECOND performansıyla eğlenceyi ve müziği doruğa çıkarıyor.

Ankara’nın canlı müzik, parti ve gece hayatı sahnesinin nabzını tutan SoldOut Performance Hall, hafta sonu ve kasım ayı boyunca devam edecek zengin etkinlik takvimiyle müzikseverleri yine büyülemeye hazırlanıyor.

Başkentte eğlencenin merkez üssü haline gelen mekanda, her zevke hitap eden konserler, tematik partiler ve alternatif müzik grupları sahne alıyor. Hafta sonu planı yapan binlerce vatandaş, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek dev etkinliklerin detaylarını merakla araştırıyor.

31 Ekim ve 1 Kasım Hafta Sonu Programında Neler Var?

Cadılar Bayramı coşkusunun ve sonbahar eğlencelerinin doruğa çıktığı bu özel hafta sonunda, SoldOut sahnesi iki farklı ve iddialı konsepte ev sahipliği yapıyor:

31 Ekim 2026 (Saat 22:00) - Project x Halloween Experience: Cadılar Bayramı ruhunu en üst düzeyde yaşamak, sıradışı kostümler ve muhteşem bir atmosferde gece boyunca dans etmek isteyenler için kapılarını açan bu özel deneyim, başkentlilere sınır tanımaz bir eğlence sunuyor.

1 Kasım 2026 (Saat 22:00) - SECOND: Cadılar Bayramı heyecanının hemen ardından kasım ayına hızlı bir giriş yapmak isteyen müzik severler, SECOND performansıyla SoldOut sahnesinde buluşuyor. Enerjik setler ve canlı performanslarla dolu bu gece, hafta sonu eğlencesini zirveye taşıyacak.

SoldOut Performance Hall Kasım 2026 Konser Takvimi Dolu Dolu

Hafta sonu coşkusunun ardından hız kesmeyen SoldOut Ankara, kasım ayı boyunca da başkentteki konser ve etkinlik açlığını doyurmaya devam edecek. Zengin sanatçı yelpazesiyle dikkat çeken kasım takviminde öne çıkan bazı önemli tarihler ve isimler şunlardır:

4 Kasım: İbrahim Sarıpınar Konseri (22:00)

5 Kasım: Batu Akdeniz Konseri (22:00)

6 Kasım: VJ Bülent & DJ Özge Tığlı ile 90’lar 2000’ler Türkçe Pop Parti (21:00)

7 Kasım: Halloween Party: Horror Night (22:00)

8 Kasım: Kayra Konseri Pre-KOZ Tour “Albüm Lansman” (22:00)

11 Kasım: Yaşlı Amca Konseri (22:00)

12 Kasım: Can Ozan Konseri (22:00)

13 Kasım: DJ Hakan Küfündür ile 90’lar 2000’ler Türkçe Pop Parti (21:00)

14 Kasım: Necati ve Saykolar (22:00)

15 Kasım: TNK Konseri (21:45)

Alternatif Rock ve Pop Rüzgarı Estirecek

Kasım ayının ilerleyen haftalarında da hız kesmeyecek olan mekan; Right in Tool – Tool Tribute Band (17 Kasım), Mavi (18 Kasım), Jakuzi (19 Kasım), Vega (21 Kasım) ve Ayyuka (22 Kasım) gibi yerli sahnenin önde gelen alternatif gruplarını ağırlayacak. Ay sonuna doğru ise Cemiyette Pişiyorum / Deli Gömleği (24 Kasım), Nova Norda (25 Kasım), Ankara Echoes (28 Kasım) ve Tekir (29 Kasım) konserleriyle müzik ziyafeti aralıksız sürecek.

Ankara’da hafta sonunu ve kasım akşamlarını kaliteli müzikle değerlendirmek isteyenlerin favori adresi olan SoldOut Performance Hall, bilet avantajları ve sınırlı sayıdaki giriş imkanlarıyla müzik tutkunlarını bekliyor. Etkinliklere yoğun ilgi gösterildiği için biletlerin önceden temin edilmesi ve kapı açılış saatlerinde alanda olunması tavsiye ediliyor.