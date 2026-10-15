Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü 6 ilde eğitime ara verildiği açıklandı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de valilikler tarafından alınan tatil kararları öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ilgilendiriyor. Bazı illerde kamu çalışanlarına idari izin hakkı da tanındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli sağanak ve fırtına tahminlerinin ardından bazı illerde eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına yol açabileceği değerlendirilirken valiliklerin 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin tatil kararları gündeme geldi.

Paylaşılan valilik açıklamalarına göre İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de resmi ve özel okullarda bir günlük tatil kararı alındı. Kararların kapsamı ve kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamaları ise illere göre farklılık gösteriyor.

15 Ekim 2026 Okulların Tatil Edildiği İller

Kuvvetli yağış nedeniyle eğitime ara verildiği bildirilen 6 il şöyle:

İl Tatil tarihi Kapsam İstanbul 15 Ekim Perşembe Resmi ve özel eğitim kurumları Kocaeli 15 Ekim Perşembe İl genelindeki eğitim kurumları Yalova 15 Ekim Perşembe Resmi ve özel okullar Sakarya 15 Ekim Perşembe Üniversiteler hariç Zonguldak 15 Ekim Perşembe Resmi ve özel eğitim kurumları Düzce 15 Ekim Perşembe Üniversiteler hariç

İstanbul ve Kocaeli'de Eğitime Bir Gün Ara

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kocaeli'de de kuvvetli sağanak beklentisi üzerine il genelinde eğitim öğretim faaliyetleri durduruldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve belirlenen koşulları karşılayan kamu personeli için idari izin kararı alındı.

Yalova ve Sakarya'da Yağış Nedeniyle Tatil

Yalova'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle okullar tatil edildi. Kentte motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının ikinci duyuruya kadar yasaklandığı da açıklandı.

Sakarya'da ise turuncu kodlu yağış uyarısının ardından üniversiteler dışındaki resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.

Zonguldak ve Düzce'de Okullar Tatil

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle il genelindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin durdurulduğunu duyurdu.

Düzce'de de şiddetli yağış beklentisi üzerine üniversiteler hariç resmi ve özel okullarda 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

Her iki ilde de belirli gruplardaki kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına yönelik kararlar alındı.

Valiliklerin açıkladığı tatil kararları, 15 Ekim Perşembe günü için geçerli olacak. Kuvvetli yağışların etkili olduğu bölgelerde eğitim ve ulaşım faaliyetlerine ilişkin yeni kararlar, hava koşullarına göre ilgili valilikler tarafından duyurulacak.