Büyükşehirlerde altyapı sistemlerinin genişletilmesi, yenilenmesi ve modernize edilmesi süreçleri, modern kent yaşamının kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ancak bu devasa projeler ve imalat faaliyetleri sırasında meydana gelen beklenmedik teknik arızalar, vatandaşların günlük rutinlerini kısa süreliğine de olsa sekteye uğratabilmektedir.

Başkentin en hızlı gelişen ve nüfus yoğunluğu sürekli artan merkezlerinden biri olan Yenimahalle ilçesinde, ana iletim hattında yaşanan ani bir arıza nedeniyle bölge sakinlerini yakından ilgilendiren önemli bir su kesintisi duyuruldu.

İmalat Çalışmaları Sırasında Meydana Gelen Arıza

Edinilen bilgilere göre kesinti, 25 Ekim 2026 pazar günü sabah saat 08:35 itibarıyla başladı. Su İnşaat Dairesi Başkanlığı koordinesinde Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yuva Mahallesi bölgesinde sürdürülen ana iletim hattı imalat çalışmaları esnasında beklenmedik bir teknik sorun meydana geldi. Altyapı sisteminin en kritik parçalarından biri olan Ø300 mm çapındaki Düktil Font İçmesuyu iletim hattında oluşan bu arıza, su akışının geçici olarak durdurulmasını zorunlu kıldı.

Bölgedeki altyapı kalitesini artırmak ve gelecekte yaşanabilecek daha büyük arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen faaliyetler sırasında yaşanan bu aksaklık, yetkili birimleri derhal harekete geçirdi.

Yuva Mahallesi Üst Kotları Kesintiden Etkileniyor

Yaşanan bu teknik arıza sonrasında Yuva Mahallesi üst kotlarında ikamet eden vatandaşlar planlı su kesintisinden doğrudan etkilenmektedir. Sabah saatlerinde musluklarından su akmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu ilgili kurumlara bildirirken, kesintinin günlük yaşamı minimum düzeyde etkilemesi için azami gayret gösteriliyor. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan konutlarda suyun şebeke basıncını toparlamasının tamirat sonrasında birkaç saat sürebileceği belirtiliyor.

Ekipler Arızayı Gidermek İçin Seferber Oldu

Arızanın bildirilmesinin hemen ardından olay yerine intikal eden uzman altyapı ve bakım ekipleri, Ø300 mm çapındaki Düktil Font boru hattındaki hasarlı noktayı onarmak için yoğun bir mesai harcıyor. Sahada aralıksız olarak süren çalışmalar sayesinde, boru hattının güvenli bir şekilde yeniden devreye alınması ve su akışının normale döndürülmesi amaçlanıyor.

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalarda, onarım ve tamir faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak 25 Ekim 2026 saat 16:00 itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu. Çalışmaların öngörülen sürede tamamlanmasıyla birlikte suların kademeli olarak yeniden şebekeye verilmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Anlayış ve Sabır Çağrısı

Altyapı kurumları, yaşanan bu geçici kesinti sürecinde vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür ederken, tamirat süresince muslukların kapalı tutulması konusunda uyarılarda bulundu. Planlanan takvimin aksamadan ilerlemesi durumunda Yuva Mahallesi üst kotlarındaki aboneler gün içerisinde yeniden kesintisiz suya kavuşacak. Başkentteki güncel altyapı ve su kesintisi gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.