Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde mevcut başkan Gürsel Baran, tek liste ile girilen yarışta yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. 11 kişilik yeni yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaşanırken, 4 yeni isim listeye dahil oldu. Yarın ise ATO Meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Başkentin iş dünyasının ve ticaret camiasının kalbinin attığı Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin yakından takip ettiği kritik seçim sürecinde, 68 meslek komitesinde meclis üyesi seçilen 205 delege, yeni yönetim kurulunu belirlemek için oy kullandı. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde, iş dünyasının birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıkarken, sandıktan çıkan sonuçlar başkent kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Gürsel Baran Güven Tazeledi

Tek listenin yer aldığı seçim maratonunda mevcut başkan Gürsel Baran, delegelerin ortak iradesiyle yeniden Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Görev süresi boyunca yürüttüğü projeler, yerel ekonomiyi destekleyen hamleler ve iş dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik attığı adımlarla tanınan Baran, yeni dönemde de ATO bayrağını taşımaya devam edecek. Tek liste ile gidilen seçimlerde delegelerin tam desteğini alan Gürsel Baran, seçim sonrasında yaptığı değerlendirmelerde başkent ekonomisini daha ileriye taşımak için aralıksız çalışacaklarını vurguladı.

Yönetim Kurulunda Büyük Sürprizler ve Değişim Rüzgarı

Seçim sonuçlarının ardından en çok merak edilen konuların başında 11 kişilik yeni yönetim kurulu listesi geldi. Listede yaşanan değişimler başkent ticaret çevrelerinde büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. Uzun süredir yönetimde aktif rol alan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başta olmak üzere toplam üç isim yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Bu durum, yönetim kademesinde yeni bir dönemin ve taze kan arayışının sinyali olarak yorumlandı.

Yönetim kuruluna bu dönem ilk kez giren 4 yeni isim ise başkent iş dünyasının dikkatini çekti. Yeni dönemde ATO yönetiminde görev alacak bu güçlü isimler, odanın vizyonuna katkı sunmak ve yeni projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı.

ATO Yeni Yönetim Kurulu Listesi Netleşti

Gerçekleştirilen kritik oylamanın ardından Ankara Ticaret Odası’nın 11 kişilik yeni yönetim kurulu eksiksiz olarak şekillendi. Yeni dönemde görev yapacak isimlerin tam listesi şu şekilde sıralandı:

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran liderliğinde şekillenen yönetim kurulu üyeleri; Temel Aktay, Ahmet Akça, Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Ali Yıldız, Yasin Özyolu, Mücahit Şentürk, Sabahat Altınışık, Kadriye Çimen ve Selim Gökşin oldu. Listeye yeni katılan Mücahit Şentürk, Sabahat Altınışık, Kadriye Çimen ve Selim Gökşin gibi isimlerin odanın komitelerindeki başarılı çalışmalarıyla öne çıktığı biliniyor.

Yarın Meclis Başkanlığı Seçimi Yapılacak

Seçimlerin tamamlanması ve yönetim kurulunun kesinleşmesinin ardından ATO'daki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Seçim takviminin bir sonraki aşaması olarak, yarın ATO Meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Meclis üyelerinin yeniden sandık başına gideceği bu kritik oylama ile odanın yasama organının lideri de netleşmiş olacak. Başkent ekonomisinin yönünü belirleyen bu süreç, tüm sektör temsilcileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.