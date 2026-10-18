Hükümet, 2027 yılı bütçesinden sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine önemli bir destek ayırdı. Toplam 526 milyar liralık bu finansmanla, dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençler konut edinme süreçlerinde öncelikli olacak. Kiralık sosyal konut modeli de ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Hükümet, vatandaşların konut edinimi ve barınma maliyetlerini düşürme hedefiyle 2027 yılı bütçesinden önemli bir adım attı. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine ayrılan devasa finansman, özellikle dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençleri kapsayacak. Bu planlama, uzun vadede milyonlarca vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlarken, kiralık sosyal konut modelinin de ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngörüyor.

Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüme Dev Bütçe

2027 yılı bütçesinden sosyal konut projeleri için 250 milyar lira, kentsel dönüşüm projeleri için ise 276 milyar lira ayrıldı. Toplamda 526 milyar liralık bu finansman, konut arzını artırarak vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını hedefliyor. Bu destek, kira artış hızını düşürmeyi ve konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uzun Vadeli Konut Hedefleri

Sosyal konut finansman desteği, gelecek 25 yılı kapsayan uzun vadeli bir planlamayla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda her yıl 100 bin, toplamda 2.5 milyon kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Kentsel dönüşümde ise her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi amaçlanıyor.

2027 Yılında 100 Bin Kişiye Ev

Sosyal konut projeleri kapsamında 2027 yılında 100 bin kişiye uygun taksitlerle ev verilecek. Bu konutlar, dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak planlanmış olup, piyasa şartlarının altında ödeme imkanları sunacak.

Kiralık Sosyal Konut Modeli ve Öncelikli Kesimler

Barınma maliyetlerini düşürmek amacıyla kiralık sosyal konut modeli genişletiliyor. İstanbul'da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulaması, aylık 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle dar gelirli ailelere piyasa altında barınma imkanı sunacak ve diğer illere de yaygınlaştırılacak.

Bu destekler kapsamında konut ediniminde öncelikli olacak kesimler, belirli şartları sağlayan vatandaşlar arasından seçilecektir: