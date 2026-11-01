Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da görevlendirilmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru sürecini başlattı. Yazılım, siber güvenlik, ağ yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında yapılacak alımlarda adayların eğitim ve mesleki deneyimleri dikkate alınacak. Maaş katsayıları ve başvuru şartlarının açıklandığı ilanda son tarih yaklaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 13 sözleşmeli bilişim personeli için başvuruları kabul ediyor. Ankara'da tam zamanlı çalışacak personeller, sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

22 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan ilan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi kapsamında hazırlandı. Alımlar yazılım geliştirme, sistem yönetimi, siber güvenlik ve kurumsal ağ altyapısı gibi uzmanlık alanlarını kapsıyor.

Başvuru yapacak adayların belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmaları ve tercih edecekleri pozisyona ilişkin mesleki deneyim koşullarını karşılamaları gerekiyor. Her aday yalnızca bir pozisyona müracaat edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı

Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre 13 kişilik kontenjanın dağılımı şöyle:

Kıdemli Ağ Uzmanı: 1 kişi.

Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi.

Yazılım Uzmanı: 5 kişi.

Sistem Uzmanı: 1 kişi.

Ağ Uzmanı: 1 kişi.

Risk ve Uyum Uzmanı: 2 kişi.

Siber Güvenlik Uzmanı: 2 kişi.

Bütün kadrolar Ankara'daki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde bulunuyor.

Başvuru Şartları ve Mesleki Deneyim

Adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar aranıyor.

Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik ve endüstri mühendisliği mezunları başvurabilecek gruplar arasında bulunuyor. Belirli diğer lisans programlarından mezun olanlar için ücret katsayısına bağlı sınırlamalar uygulanıyor.

Kıdemli uzmanlıklarda 10 yıl, yazılım uzmanlığında 5 yıl, diğer bazı pozisyonlarda ise en az 3 yıl deneyim isteniyor.

Personel Maaşları ve Ücret Katsayıları

İlanda tüm personel için sabit 130 bin TL maaş açıklanmadı. Aylık brüt sözleşme ücretleri, pozisyona göre belirlenen tavanın iki, üç veya dört katına kadar uygulanabilecek.

Bu nedenle kesin ücretler görev unvanına ve sözleşme koşullarına göre farklılaşacak.

Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılacak

Başvurular 22 Ekim'de başladı ve 6 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Adayların özgeçmiş, SGK hizmet dökümü, mesleki deneyim belgeleri ve ilgili sertifikaları sisteme yüklemesi gerekiyor. Başvuruların ardından uygun bulunan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alınacak.