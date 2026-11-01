Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara genelinde yatırımcılar için büyük bir fırsat sunarak 7 farklı ilçede toplam 33 arsayı açık artırma ile satışa çıkardığını duyurdu. 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük müzayede öncesinde ilçe ilçe arsa dağılımı netleşti.

Türkiye genelinde gayrimenkul ve arsa yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar ile kurumlar için yeni fırsat kapıları aralanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başkent Ankara'da stratejik konumlara sahip çok sayıda taşınmazı ekonomik kazanca dönüştürmek üzere yeniden harekete geçti.

Başkentteki arsa stokunu değerlendirmek ve yatırımcılara güvenli bir liman sunmak amacıyla hazırlanan yeni satış programı kapsamında, Ankara'nın 7 farklı ilçesinde toplam 33 adet arsa açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor. Gayrimenkul piyasasının yakından takip ettiği bu hamle, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

5-6 Kasım Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Müzayede İçin Geri Sayım

Yatırımcıların ve mülk sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı takvim detayları netleşti. TOKİ tarafından organize edilen ve yoğun ilgi görmesi beklenen arsa satış müzayedesi 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak olan satışlarda, katılımcılar belirlenen şartlar doğrultusunda fiziksel olarak veya çevrim içi platformlar üzerinden teklif verebilecekler. Uzmanlar, başkent genelinde arsa fiyatlarının tırmanışta olduğu bir dönemde TOKİ'nin sunduğu bu ödeme kolaylıkları ve resmi güvencenin yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturduğunu belirtiyor.

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7 İlçede Dağılım Nasıl? Hangi İlçede Kaç Arsa Var?

Ankara'nın gelişim aksları üzerinde yer alan ve yüksek prim potansiyeli taşıyan arsaların ilçe dağılımı da resmi duyuruyla birlikte ilan edildi. Başkentin dört bir yanına yayalan 33 arsanın ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Gölbaşı: Doğal güzellikleri, villa projeleri ve son yıllardaki konut yatırımlarıyla öne çıkan Gölbaşı, 13 arsa ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

Sincan: Sanayi ve toplu konut hamleleriyle hızla büyüyen Sincan bölgesinde ise 8 adet arsa yatırımcıları bekliyor.

Etimesgut ve Mamak: Başkentin batı ve doğu aksındaki iki önemli merkezinden Etimesgut'ta 4 arsa , Mamak'ta ise yine 4 arsa satış listesine dahil edildi.

Kahramankazan: Sanayi lojistiği ve depolama yatırımları açısından kritik öneme sahip Kahramankazan'da 2 arsa ihaleye çıkarılıyor.

Keçiören ve Yenimahalle: Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu merkez ilçelerden Keçiören'de 1 arsa, Yenimahalle'de ise 1 arsa olmak üzere toplam iki merkezi taşınmaz da satışta yer alıyor.

Ankara Gayrimenkul Piyasasında Arsa Yatırımının Önemi

Başkent Ankara, son yıllarda mülk ve arsa yatırımcılarının en çok kazanç sağladığı bölgelerin başında geliyor. Özellikle kentin çevre yoluna yakın, ana arterlere cepheli ve imar planları tamamlanmış bölgelerindeki arsalar, orta ve uzun vadede yüksek getiri vad ediyor.

TOKİ'nin sunduğu bu 33 taşınmaz; konut, ticaret, sanayi ve küçük sanayi sitesi gibi farklı kullanım nitelikleriyle de dikkat çekiyor.

Açık artırma ile satışa sunulacak arsalar için başvuru şartları, teminat bedelleri ve ödeme planlarına ilişkin tüm detaylar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmiş durumda. Kasım ayının ilk haftasında yapılacak bu dev müzayede, başkentte gayrimenkul portföyünü genişletmek isteyenler için yılın en önemli ekonomik olaylarından biri olarak gösteriliyor. İlgili yatırımcıların ihale gününe kadar gerekli teminat yatırma ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.