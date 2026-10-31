TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 166 sürekli işçi alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerini bitiren kurum, kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimlerinden oluşan nihai listeyi kamuoyuyla paylaştı. Süreçle birlikte merakla beklenen noter kura çekiminin takvimi de resmi olarak kesinleşti.

TCDD Taşımacılık 166 İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

TCDD 166 sürekli işçi alımı noter kura çekimi, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecektir. Çekiliş takviminde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda güncel bilgiler kurumun resmi internet adresinden ilan edilecektir.

Genel Müdürlük tarafından yapılan resmi duyuruda, noter kurasının belirtilen gün ve saatte kurum merkezinde tamamlanacağı ifade edildi. Adayların kura gününe ilişkin gelişmeleri ve olası takvim değişikliklerini doğrudan tcddtasimacilik.gov.tr internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

İŞKUR Nihai Aday Listesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

TCDD işçi alımı nihai aday listesi, İŞKUR e-Şube platformu üzerinden adayların erişimine sunulmuştur. Başvuru sahipleri sisteme giriş yaptıktan sonra iş başvurularım menüsü altından kabul edilen müracaat durumlarını ve isim listelerini doğrudan kontrol edebilmektedir.

Yayımlanan nihai liste hakkında adayların dikkat etmesi gereken temel ayrıntılar şu şekildedir:

Nihai liste yalnızca başvurusu geçerli sayılan ve şartları taşıyan adayların isimlerini kapsamaktadır.

Bu listede yer almak adayın işe yerleştiği veya kurayı kazandığı anlamına gelmemektedir.

Asıl ve yedek hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi neticesinde belirlenecektir.

TCDD İşçi Alımı Kura Süreci Özeti

İşlem Adımı Açıklanan Bilgi Kura Tarihi ve Saati 18 Kasım 2026 - Saat 10.00 Kura Çekim Yeri TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Liste Sorgulama Ekranı İŞKUR e-Şube İş Başvurularım Alanı Duyuru ve Bilgilendirme tcddtasimacilik.gov.tr

Süreci başarıyla takip eden adaylar, nihai kura sonuçlarını çekilişin ardından yine kurumun resmi duyuru kanalları ve İŞKUR sistemi aracılığıyla öğrenebilecek.