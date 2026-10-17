Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile tehlikeli madde taşıyan sürücüler ve taşımacılar için zorunlu belge kuralları getirilirken kurallara uymayanlara para cezası kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu üzerinden gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımacılığına yönelik usul ve esaslarda kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte taşımacılık sürecinde araçlarda bulunması gereken resmî evraklara ilişkin yeni yükümlülükler belirlendi.

Söz konusu yasal düzenleme, kara yollarında can ve mal güvenliğini artırmayı amaçlarken taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin ve lojistik firmalarının sorumluluk alanlarını da yeniden şekillendirdi.

Sürücüler İçin SRC5 Sertifikası ve Belge Bulundurma Zorunluluğu

Yeni düzenleme doğrultusunda, kara yoluyla tehlikeli madde sevkiyatı yapan sürücülerin belge şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Sürücünün, taşınan tehlikeli maddenin sınıfına veya taşıma modeline uygun olarak düzenlenmiş geçerli SRC5 eğitim sertifikasını tüm sevkiyat süresince yanında taşıması zorunlu hale getirildi.

Bunun yanı sıra yol kenarlarında kolluk kuvvetleri veya yetkili birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde içeriğin hızlı ve doğru tespit edilebilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda taşımacı, ilgili mevzuat hükümlerine tam uyumlu şekilde hazırlanan güvenlik bilgi formunu matbu basılı evrak olarak ya da dijital formatta taşıma boyunca araçta hazır bulunduracak.

Yönetmelik İhlallerine Yönelik Para Cezaları ve Mevzuat Güncellemeleri

Yürürlüğe giren kuralların ihlal edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar da netleşti. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, zorunlu form ve sertifikaları araçta bulundurmayan taşımacılara ve ilgililere 564 lira ile 63 bin 802 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.

Aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üstyapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu ek düzenlemeler aracılığıyla ilgili mevzuatların dayanak maddeleri yeniden belirlenerek güncel çerçeveye oturtuldu.