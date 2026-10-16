Ticaret Bakanlığı sıfır cep telefonu alımlarında uygulanan taksit sınırını 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltti. Yeni karara göre 40 bin lira altındaki cihazlara 12 ay vade imkanı tanınırken yenilenmiş telefonlarda tutar şartı aranmaksızın 12 ay taksit uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, taksitli satışlara yönelik mevzuat yetkisi çerçevesinde cep telefonu alışverişlerindeki vade baremlerini güncelledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla tam uyum içerisinde hazırlanan yönetmelik değişikliği doğrultusunda, perakende cep telefonu ticaretindeki parasal sınırlar iki katına çıkarıldı. Yapılan düzenleme hem sıfır cep telefonlarını hem de yenilenmiş cihaz piyasasını doğrudan kapsıyor.

Sıfır Cep Telefonlarında Taksit Baremi Arttı

Sıfır cep telefonu alımlarında daha önce 20 bin lira olarak uygulanan parasal taksit sınırı 40 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme kapsamında fiyatı 40 bin lira ve altında bulunan cihazlar 12 aya kadar vadelendirilebilirken, 40 bin liranın üzerindeki telefonlarda 3 aylık vade sınırı devam edecek.

Piyasadaki fiyat hareketleri ve tüketici talepleri göz önünde bulundurularak hayata geçirilen bu adım, tüketicilerin finansman imkanlarına daha esnek biçimde erişmesini amaçlıyor. Taksit sınırının 40 bin liraya taşınmasıyla birlikte orta segmentteki birçok sıfır telefon modeli 12 ay vade kapsamına dahil edilmiş oldu.

Yenilenmiş Cep Telefonlarında Tutar Şartı Kaldırıldı

Yönetmelik değişikliğiyle yenilenmiş ürün niteliği taşıyan cep telefonlarının satışına ilişkin özel bir kolaylık getirildi. Buna göre yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir fiyat üst sınırı aranmaksızın tüm satışlar için 12 aya kadar taksitlendirme olanağı tanındı. Tüketiciler, yenilenmiş telefon alışverişlerinde bütçe kısıtlamasına takılmadan 12 ay vade fırsatından yararlanabilecek.

Cep Telefonu Taksit Düzenlemesi Detayları

Telefon Türü Fiyat Aralığı Azami Taksit Süresi Sıfır Cep Telefonu 40.000 TL ve altı 12 Ay Sıfır Cep Telefonu 40.000 TL üzeri 3 Ay Yenilenmiş Cep Telefonu Tutar sınırlaması yok 12 Ay

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilendirmede, taksit sürelerinin hangi kurumlarca belirlendiğine dair yetki ayrımı da hatırlatıldı. Kredi kartı, alışveriş kredisi ve doğrudan finansman yoluyla yürütülen işlemlerde vadeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkisinde bulunuyor. Kredi kartı haricindeki senetli satışlar ve benzeri taksitli ticari modellerde ise düzenleme yetkisi Ticaret Bakanlığı bünyesinde uygulanıyor.