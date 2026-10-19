Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ekim ayına özel finansman kampanyasını bireysel kullanıcıların erişimine sundu. Belirli T10X modellerinde 1,5 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi sağlanırken, alternatif uzun vadeli ödeme planları da duyuruldu.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, ekim ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Bireysel müşterilere yönelik hazırlanan yeni kredi programı kapsamında, T10X modelinin farklı donanım paketleri için faizsiz ve uzun vadeli finansman seçenekleri açıklandı. Kampanyada sunulan kredi limitleri ve taksit planları, tercih edilen araç versiyonuna göre çeşitlilik gösteriyor.

Togg T10X Faizsiz Kredi Paketleri ve Ödeme Tablosu

Togg tarafından duyurulan finansman desteğinde, T10X V2 donanımı için 400 bin TL ile 800 bin TL arasında, T10X 4More versiyonu için ise 1,5 milyon TL tutarında faizsiz kredi imkanı yer alıyor. Farklı vadelerle hazırlanan geri ödeme planları şu şekilde sıralanıyor:

Kredi Tutarı Vade Süresi Faiz Oranı Aylık Taksit 400.000 TL 12 Ay %0 33.333 TL 600.000 TL 8 Ay %0 75.000 TL 800.000 TL 6 Ay %0 133.333 TL 1.500.000 TL 10 Ay %0 150.000 TL

Uzun Vadeli Alternatif Finansman Seçenekleri

Faizsiz paketlerin yanı sıra daha düşük taksitlerle uzun vadeli borçlanmak isteyen tüketiciler için faizli kredi seçenekleri de listelendi. Bu kapsamda sunulan alternatif finansman koşulları şunlardır:

T10X V2 Modeli: 1 milyon 700 bin TL kredi tutarı için 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranı uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 78 bin 8 TL olarak hesaplanıyor.

1 milyon 700 bin TL kredi tutarı için 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranı uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 78 bin 8 TL olarak hesaplanıyor. T10X 4More Modeli: 1 milyon 500 bin TL kredi tutarı için 36 ay vade ve yüzde 2,99 faiz oranı sunuluyor. İlgili paketin aylık taksit tutarı 78 bin 93 TL olarak belirlendi.

Kampanya Başvuru Koşulları ve Finansman Sınırları

Finansman desteğinden yararlanmak isteyen alıcılar için aracın nihai fatura değerine bağlı yasal kredi limitleri uygulanıyor. Kampanya tutarları bankalara ve araç versiyonlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Fatura bedeli 2 milyon 500 bin TL ve altında kalan araçlarda tutarın azami yüzde 70'ine kadar 48 ay vadeli kredi tahsis edilebiliyor. Fatura bedeli 2 milyon 500 bin TL ile 5 milyon TL aralığında olan modellerde ise tutarın en fazla yüzde 50'si için 36 aya varan vadelerle kredi kullanılabiliyor.