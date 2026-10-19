Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, ekim ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Bireysel müşterilere yönelik hazırlanan yeni kredi programı kapsamında, T10X modelinin farklı donanım paketleri için faizsiz ve uzun vadeli finansman seçenekleri açıklandı. Kampanyada sunulan kredi limitleri ve taksit planları, tercih edilen araç versiyonuna göre çeşitlilik gösteriyor.
Togg T10X Faizsiz Kredi Paketleri ve Ödeme Tablosu
Togg tarafından duyurulan finansman desteğinde, T10X V2 donanımı için 400 bin TL ile 800 bin TL arasında, T10X 4More versiyonu için ise 1,5 milyon TL tutarında faizsiz kredi imkanı yer alıyor. Farklı vadelerle hazırlanan geri ödeme planları şu şekilde sıralanıyor:
|Kredi Tutarı
|Vade Süresi
|Faiz Oranı
|Aylık Taksit
|400.000 TL
|12 Ay
|%0
|33.333 TL
|600.000 TL
|8 Ay
|%0
|75.000 TL
|800.000 TL
|6 Ay
|%0
|133.333 TL
|1.500.000 TL
|10 Ay
|%0
|150.000 TL
Uzun Vadeli Alternatif Finansman Seçenekleri
Faizsiz paketlerin yanı sıra daha düşük taksitlerle uzun vadeli borçlanmak isteyen tüketiciler için faizli kredi seçenekleri de listelendi. Bu kapsamda sunulan alternatif finansman koşulları şunlardır:
- T10X V2 Modeli: 1 milyon 700 bin TL kredi tutarı için 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranı uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 78 bin 8 TL olarak hesaplanıyor.
- T10X 4More Modeli: 1 milyon 500 bin TL kredi tutarı için 36 ay vade ve yüzde 2,99 faiz oranı sunuluyor. İlgili paketin aylık taksit tutarı 78 bin 93 TL olarak belirlendi.
Kampanya Başvuru Koşulları ve Finansman Sınırları
Finansman desteğinden yararlanmak isteyen alıcılar için aracın nihai fatura değerine bağlı yasal kredi limitleri uygulanıyor. Kampanya tutarları bankalara ve araç versiyonlarına göre farklılık gösterebiliyor.
Fatura bedeli 2 milyon 500 bin TL ve altında kalan araçlarda tutarın azami yüzde 70'ine kadar 48 ay vadeli kredi tahsis edilebiliyor. Fatura bedeli 2 milyon 500 bin TL ile 5 milyon TL aralığında olan modellerde ise tutarın en fazla yüzde 50'si için 36 aya varan vadelerle kredi kullanılabiliyor.
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