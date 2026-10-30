Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği yeni modeli T6X için hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aracın satış takvimi ve fiyat hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni modelle birlikte sunulması planlanan finansman kampanyalarının ayrıntıları da merak ediliyor.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, T10X ve T10F modellerinin ardından ürün ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Daha ekonomik bir seçenek olarak geliştirilen T6X'in pazara sunulacağı dönem hakkında şirket yönetiminden açıklama geldi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda yaptığı değerlendirmede yeni modelin daha fazla tüketiciye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Aracın geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve mevcut fiyat hedefinin korunduğunu ifade etti.

T6X'in mevcut modellerden daha uygun fiyatlı olması planlanırken, satın alma sürecinde farklı kampanya seçeneklerinin de sunulması öngörülüyor. Ancak aracın kesin satış fiyatı ve finansman koşulları henüz açıklanmadı.

Togg T6X Satış ve Teslimat Takvimi

Fuat Tosyalı'nın 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre yeni modelin 2027 yılının haziran ayında tüketicilerle buluşması hedefleniyor.

Açıklanan planlama şöyle:

Yeni model: Togg T6X.

Talep toplama başlangıcı: Haziran 2027.

İlk teslimat hedefi: Haziran 2027 sonu.

Hedeflenen fiyat: Yaklaşık 1.300.000 TL.

Finansman kampanyası: Hazırlanması planlanıyor.

Kesin liste fiyatı: Henüz açıklanmadı.

Belirtilen tarihler şirketin mevcut planlamasını yansıtıyor. Üretim ve satış sürecindeki gelişmelere göre takvim değişebilecek.

Uygun Fiyatlı Togg İçin 1,3 Milyon TL Hedefi

Tosyalı, T6X'in mevcut Togg modellerine kıyasla daha erişilebilir fiyat seviyesinde konumlandırılacağını bildirdi. Daha önce dile getirilen 1,3 milyon TL civarındaki fiyat hedefinde değişiklik olmadığını söyledi.

Bununla birlikte söz konusu rakam kesinleşmiş satış etiketi değil. Aracın piyasaya çıkacağı tarihteki üretim maliyetleri ve ekonomik koşullar nihai fiyatı etkileyebilecek.

Togg T6X Faizsiz Kredi Kampanyası

Yeni model için uygun finansman kampanyaları hazırlanacağı açıklansa da faizsiz kredi sunulacağı kesinleşmedi. Kredi tutarı, vade süresi, peşinat oranı ve faiz koşullarına ilişkin ayrıntılı bir kampanya duyurusu bulunmuyor.

Bu nedenle 500 bin TL peşinatla araç alınabileceği yönündeki beklentiler de kesinleşmiş satış şartları olarak değerlendirilmiyor.

Yeni Modelin Özellikleri ve Sipariş Süreci

T6X'in teknik özellikleri, batarya kapasitesi ve donanım seçeneklerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.

Togg'un planlanan takvimi doğrultusunda talep toplama sürecini başlatmasıyla birlikte fiyat ve ödeme seçeneklerinin de netleşmesi öngörülüyor.