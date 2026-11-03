Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük ses getirdiği Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki tecrübeli forvetin ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığına geçeceği ve kendisine Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim edileceği öne sürüldü.

Süper Lig’de sezon başında gerçekleşen ve tüm dünyada geniş yankı uyandıran Muhammed Salah transferi, bu kez saha dışındaki çarpıcı gelişmelerle spor kamuoyunun odağına yerleşti. Bordo-mavili ekibin formasını terleten 34 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu hakkında ortaya atılan son iddialar, hem Türkiye’de hem de Orta Doğu basınında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Mısır basınından tanınan gazeteci Mohamed Al-Kaoud tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre, dünyaca ünlü golcüye ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığı verilmesi gündeme geldi. İddiaların detaylarında, işlemlerin yalnızca tecrübeli futbolcuyu kapsamadığı, Salah’ın eşi ve üç çocuğunun da süreç dâhilinde Türk pasaportu almasının planlandığı ifade edildi. Süper Lig’e gelişiyle birlikte ligin marka değerine muazzam bir katkı sunan yıldız oyuncunun bu hamlesi, Türk futbol tarihi açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Devlet Üstün Hizmet Madalyası Gündemde

Gazeteci Al-Kaoud’un aktardığı bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise sürecin sadece vatandaşlık işlemleriyle sınırlı kalmayacağı yönünde. Mısırlı forvetin, Türkiye’deki spor iklimine ve ülke turizminin uluslararası alandaki tanıtımına sağladığı devasa katkılar nedeniyle özel bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmesinin düşünüldüğü öne sürüldü. Sporun birleştirici gücünü ve Türkiye’nin küresel çaptaki imajını güçlendiren bu hamlenin, kısa süre içerisinde resmiyet kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.

Resmî Makamlardan Henüz Açıklama Gelmedi

Tüm bu iddialar futbol dünyasında geniş bir yankı bulurken, konunun taraflarından henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Türk makamları ile Trabzonspor kulübünün konuya ilişkin sessizliğini koruduğu gözlemlenirken, Mısır basınının önde gelen yayın organlarından Masrawy, oyuncunun yakın çevresine dayandırdığı farklı bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

Masrawy’de yer alan haberde, Türk yetkililerin Mısırlı yıldızla vatandaşlık hususunda şu ana kadar doğrudan ve resmi bir temas kurmadığı vurgulandı. Buna karşın, Trabzonspor yönetiminin oyuncuya önümüzdeki süreçte Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceği bilgisini ilettiği aktarıldı. Bordo-mavili kurmayların, yıldız isim ile devlet erkanı arasındaki muhtemel bir buluşma için zemin hazırladığı kaydedildi.

Buluşmanın hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleşeceği henüz netleşmemiş olsa da, Muhammed Salah etrafında şekillenen bu sıcak gelişmelerin önümüzdeki günlerde Süper Lig gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyacağı kesin gözüküyor. Trabzonspor taraftarları ise dünya yıldızlarının geleceğiyle ilgili resmi kulüp açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyor.