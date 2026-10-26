Türkiye’den Gürcistan’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, geçerli yeni tip çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla ülkeye giriş yapabiliyor. Bu uygulama sayesinde turistik ziyaretlerde pasaport taşıma zorunluluğu bulunmuyor.

Gürcistan’ın Türkiye’ye komşu olması da kara yoluyla seyahat etmek isteyenlere ulaşım açısından kolaylık sağlıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nden hareket eden ziyaretçiler, sınır kapıları üzerinden ülkeye ulaşabiliyor.

Seyahat öncesinde kimlik kartının geçerlilik durumunun ve güncel sınır geçiş koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Gürcistan’da Türk vatandaşları kaç gün vizesiz kalabilir?

Türk vatandaşları, Gürcistan’a vize almadan giriş yaparak bir yıla kadar ülkede kalabiliyor. Uzun vizesiz kalış süresi, Gürcistan’ı yalnızca hafta sonu tatilleri için değil, daha uzun süreli seyahat planları için de cazip hâle getiriyor.

Ancak vizesiz seyahat hakkı, ülkede çalışma veya sınırsız süreyle ikamet etme hakkıyla aynı anlama gelmiyor. Gürcistan’da çalışmak, iş kurmak ya da uzun süreli yerleşmek isteyenlerin faaliyetlerine göre geçerli mevzuatı ve gerekli izinleri ayrıca incelemesi gerekiyor.

Gürcistan’a kimlikle girişte nelere dikkat edilmeli?

Gürcistan’a gitmeyi planlayanların yola çıkmadan önce güncel giriş şartlarını kontrol etmesi önem taşıyor. Kimlikle seyahat edecek kişilerin yeni tip çipli kimlik kartlarını yanlarında bulundurması ve sınır geçişlerinde talep edilebilecek belgeler hakkında bilgi alması gerekiyor.

Ayrıca sağlık sigortası ve diğer giriş koşullarına ilişkin güncel düzenlemelerin seyahat tarihine göre kontrol edilmesi öneriliyor.

Batum ve Tiflis turistlerin ilgisini çekiyor

Gürcistan’da ziyaretçilerin öne çıkardığı şehirlerin başında Batum ve Tiflis geliyor.

Batum, Karadeniz kıyısındaki konumu, sahil şeridi, yürüyüş alanları ve turistik noktalarıyla özellikle kısa süreli tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında bulunuyor. Türkiye sınırına yakınlığı, şehri kara yoluyla seyahat edenler için de erişilebilir kılıyor.

Tiflis ise tarihi mimarisi, kültürel mekânları, restoranları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çekiyor. Gürcistan’ın başkentini keşfetmek isteyen ziyaretçiler, kentte farklı kültürel ve turistik deneyimler yaşayabiliyor.

Gürcistan’a gitmeden önce güncel kuralları kontrol edin

Gürcistan’a vizesiz ve kimlikle seyahat imkânı, Türk vatandaşlarına önemli bir kolaylık sağlıyor. Bununla birlikte giriş koşulları, zorunlu belgeler ve sağlık sigortasına ilişkin uygulamalar zaman içinde değişebiliyor.

Bu nedenle seyahat öncesinde Gürcistan’ın resmî makamlarından ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının güncel duyurularından bilgi alınması, sınırda yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.