Diyarbakır'da üretim ve istihdam kapasitesini artırması beklenen büyük sanayi yatırımında çalışmalar devam ediyor. Vali Murat Zorluoğlu'nun inşaat alanında incelemelerde bulunduğu projede, farklı sektörlerde faaliyet gösterecek işletmeler için yeni çalışma alanları hazırlanıyor. Yatırımın büyüklüğü, tamamlanma takvimi ve sağlayabileceği iş imkânları dikkat çekiyor.

Diyarbakır'da üretim alanlarını genişletmesi beklenen Mezopotamya Sanayi ve Ticaret Merkezi (MOSTİM) projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Bağlar ilçesinin Oğlaklı Mahallesi'nde yükselen yatırım, farklı sektörlerden esnaf ve işletmeleri aynı merkezde buluşturmayı amaçlıyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile proje sahasında incelemelerde bulundu. Heyet, devam eden yapım faaliyetleri ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla kentte yeni iş olanakları oluşturulması hedefleniyor. Bununla birlikte açıklanan istihdam rakamı mevcut işe alım sayısını değil, merkezin tam kapasiteyle çalışması halinde öngörülen potansiyeli ifade ediyor.

Diyarbakır MOSTİM Projesinin Kapasitesi

DESOB koordinasyonunda yürütülen MOSTİM, yalnızca fabrikalardan değil, çeşitli büyüklüklerde iş yerleri ve imalathanelerden oluşacak. Proje için açıklanan temel rakamlar şöyle:

Toplam arazi: 2.500 dönüm.

Sanayiye ayrılan alan: 1.375 dönüm.

Ortak kullanım alanları: 1.125 dönüm.

Planlanan kapalı alan: 750 bin metrekare.

İş yeri ve imalathane: Yaklaşık 2.400 adet.

İstihdam hedefi: Yaklaşık 40 bin kişi.

İş yerlerinin 200, 250, 270, 400 ve 500 metrekarelik farklı seçeneklerde hazırlanması öngörülüyor. Bu nedenle proje için kullanılan “2.400 fabrika” ifadesi, açıklanan tesis türlerini tam olarak karşılamıyor.

İnşaatta Son Durum ve 2027 Teslim Hedefi

Yetkililerin verdiği bilgilere göre 620 bin metrekarelik bölümde temel, karkas, duvar, sıva ve çatı paneli imalatlarının yüzde 95'i tamamlandı. Saha betonu ve altyapı çalışmaları devam ederken kalan 130 bin metrekare için ruhsatlandırma işlemleri sürüyor.

Elektrik ve doğalgaz altyapısının zamanında bitirilmesi halinde mevcut etaptaki iş yerlerinin 2027 sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Bu tarih, projenin tümünün kesin olarak tamamlanacağı anlamına gelmiyor.

Sanayide Farklı Sektörlere Yer Açılacak

Merkezde otomotiv tamiri, ağır iş makineleri, gıda, mobilya, plastik, metal, PVC ve paketleme alanlarında işletmelerin faaliyet göstermesi planlanıyor. Böylece kentteki üretim ve hizmet faaliyetlerinin modern çalışma alanlarında toplanması amaçlanıyor.

İstihdamın hangi tarihlerde ve hangi işletmeler aracılığıyla oluşacağı ise merkezin faaliyete geçiş süreciyle netleşecek.