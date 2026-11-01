Ankara'da toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 135-2 Ulus - Oran Sitesi hattında hafta sonu gecelerinde yolcu mağduriyetini önlemek amacıyla cuma ve cumartesi günleri saat 23.00 ve 23.30'da ek gece seferleri başlatıldı.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da sosyal hayatın canlı olduğu bölgeler ile merkez arasındaki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Kent genelinde milyonlarca vatandaşa toplu taşıma hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, yolculardan gelen yoğun talepler ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda hat saatlerinde stratejik düzenlemelere imza atıyor. Son olarak başkentin en kritik güzergâhlarından biri olan Ulus - Oran Sitesi hattında gece ulaşımını rahatlatacak çok önemli bir karar alındı.

16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, özellikle hafta sonu akşamlarında yaşanan ulaşım ihtiyacına kalıcı bir çözüm getirildi. Vatandaşların gece saatlerinde güvenli, konforlu ve kesintisiz bir şekilde evlerine ulaşabilmesi amacıyla 135-2 numaralı hat için ek seferler planlandı. Alınan karar doğrultusunda, söz konusu hat üzerinde artık haftanın belirli günlerinde gece tarifesi uygulanmaya başlandı.

Hangi Günlerde ve Saatlerde Sefer Yapılacak?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmî bilgilendirme metnine göre, 135-2 Ulus - Oran Sitesi hattındaki gece ek seferlerinin gün ve saat detayları şu şekilde belirlenmiştir:

Hangi Günler: Uygulama, kentin sosyal hareketliliğinin en yoğun olduğu cuma ve cumartesi günlerini kapsayacak şekilde planlandı.

Sefer Saatleri: Belirtilen günlerde otobüsler akşam saatlerinden sonra 23.00 ve 23.30 saatlerinde hareket edecek şekilde ek tarifeye eklendi.

Bu saat düzenlemesi, özellikle geç saatlere kadar merkezde vakit geçiren, tiyatro, sinema veya sosyal etkinliklere katılan ya da mesaisi gece saatlerinde sona eren Ankaralılar için büyük bir kolaylık sunuyor. Ulus gibi tarihi ve merkezi bir noktadan hareket ederek Oran Sitesi gibi kentin önemli yerleşim ve cazibe merkezlerine uzanan bu güzergâh, gece saatlerindeki toplu taşıma açığını büyük ölçüde kapatıyor.

Ankara Ulaşımında Gece Seferlerinin Önemi

Başkent genelinde toplu taşımanın gece saatlerine kadar yaygınlaştırılması, hem trafik güvenliği hem de vatandaşların bütçe dostu ulaşım imkânlarına erişimi açısından büyük bir hassasiyet taşımaktadır. EGO otobüsleri ile sağlanan bu entegre hizmet, ticari taksi veya alternatif ulaşım maliyetlerinden kaçınmak isteyen yolcular için ekonomik bir güvence oluşturuyor. 135-2 numaralı hat üzerinde başlatılan bu düzenlemenin, önümüzdeki süreçte gelen geri bildirimlere göre diğer hatlar için de bir model teşkil etmesi bekleniyor.

Yolcular İçin Bilgilendirme ve Takip Kanalları

Ankara'da toplu taşıma kullanan yolcuların mağduriyet yaşamaması ve sefer saatlerini anlık olarak takip edebilmesi için EGO Genel Müdürlüğü'nün dijital kanalları aktif olarak hizmet vermektedir. EGO CEPTE mobil uygulaması ve kurumun resmî internet sitesi üzerinden güncel saat değişiklikleri, güzergâh detayları ve anlık otobüs konumları kolaylıkla takip edilebilmektedir.

Ulus - Oran hattını kullanan tüm yolcular, özellikle cuma ve cumartesi geceleri planlamalarını bu yeni 23.00 ve 23.30 sefer saatlerine göre yaparak seyahatlerini daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilirler. Başkentte ulaşım kalitesini artırmaya yönelik bu tür yenilikçi adımların artarak devam etmesi, hem yerel halk hem de şehri ziyaret edenler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.