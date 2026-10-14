Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle tarihi Ulus İş Hanı içinde hayata geçirilen Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi, 80 ofis kapasitesiyle kapılarını açtı. Genç girişimciler ile teknoloji odaklı start-up'lara 7/24 kesintisiz çalışma imkânı sunan bu yeni merkez, Başkent'in inovasyon ekosistemine yön vermeye hazırlanıyor.

Başkentin tarihi ve ticari hafızasında müstesna bir yere sahip olan Ulus, yepyeni bir teknoloji hamlesiyle geleceğe hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bilkent Üniversitesi iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi, düzenlenen görkemli bir törenle resmi olarak hizmete girdi. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü coşkusuyla eş zamanlı gerçekleştirilen açılış, kentin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Tarihi Ulus İş Hanı içerisinde kurulan merkezin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aytür ile çok sayıda davetli ve girişimci katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kurdelesi kesilen merkez, ilk günden itibaren genç zihinlerin ve teknoloji meraklılarının akınına uğradı.

Girişimcilere Sunulan İmkânlar ve Altyapı Özellikleri

Dört bloktan oluşan ve toplam 80 ofis kapasitesine sahip olan Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi, sadece bir çalışma alanı olmanın ötesinde, teknoloji tabanlı start-up'ların büyümesini hızlandıracak kapsamlı imkânlar sunuyor:

Esnek Çalışma Alanları: Girişimci ekiplerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan 2, 4, 6 ve 8 kişilik modern ofis seçenekleri yer alıyor.

7/24 Kesintisiz Erişim: Projeleri üzerinde gece gündüz çalışan yenilikçi ekipler için merkez, haftanın 7 günü 24 saat boyunca açık tutulacak.

Sosyal ve Ortak Alanlar: Konferans ve eğitim salonları, donanımlı toplantı alanları, ortak çalışma bölümleri ile kafeterya gibi sosyal donatılar girişimcilerin kullanımına sunuluyor.

Mentorluk ve Ekosistem Desteği: Bilkent CYBERPARK'ın köklü bilgi birikimi ve üniversite-sanayi iş birliği deneyimi sayesinde, girişimcilere iş geliştirme, yatırım ağına erişim ve danışmanlık desteği sağlanacak.

Tarihi Doku ile Teknoloji Aynı Çatıda Buluştu

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ulus bölgesini Cumhuriyetin ilk yıllarındaki canlı, üretken ve kültürel kimliğine yeniden kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu merkezin bölgenin dönüşümünde kilit rol oynayacağını vurguladı. Daha önce hayata geçirilen teknoloji projelerinin ardından Ulus'un da inovasyon üssüne dönüştüğünü ifade eden Yavaş, gençlerin üreteceği fikirlerin tüm dünyaya değer katacağına olan inancını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin teknoloji odaklı girişimcilikte kat ettiği mesafeye dikkat çekerek, Ulus Girişim Ofisi'nin önümüzdeki dönemde yeni başarı hikâyelerinin yazılacağı önemli bir merkez olacağını belirtti. Üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu projenin, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmesi adına büyük bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Ankara'nın İnovasyon Potansiyeli Artıyor

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aytür, akademik ve bilimsel birikimin bu merkez sayesinde sahadaki girişimcilerle doğrudan buluşacağını kaydetti. Yapay zekâ, yazılım, finans teknolojileri, biyoteknoloji ve mühendisliğin pek çok farklı alanında yenilikçi fikirler üreten ekiplerin Ulus'ta bir araya gelmesi, Ankara'nın "girişimin başkenti" olma hedefini daha da güçlendiriyor.

Şehrin merkezinde yer alması sayesinde ulaşım kolaylığı da sunan Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek ve Türkiye'nin yenilikçi ihracat kapasitesine katkı sunmak için kapılarını aralamış durumda. Başkentli girişimciler, yeni nesil çalışma alanları ve zengin imkânlar hakkında detaylı bilgileri Bilkent CYBERPARK resmi kanalları üzerinden edinebilecekler.