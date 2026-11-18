Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’ta Sobacılar Çarşısı olarak bilinen Tenekeciler Sokak ve çevresini düzenlemek için 18 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da ihaleye çıkıyor. Yaklaşık 30 yapıyı ve 20 bin metrekarelik alanı kapsayan ihalenin öncesinde belediye, cephelerden çatılara, vitrinlerden tabelalara kadar sokakta nelerin değişeceğini açıklamıştı.

Ulus’ta Sobacılar Çarşısı’na yolu düşenlerin en çok merak ettiği konu, düzenlemenin dükkânlara nasıl yansıyacağı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayında paylaştığı proje açıklamasına göre yapıların dış cephelerinde sıva ve boya çalışması yapılacak.

Yıpranan veya özgün niteliğini kaybeden kapı ve pencere doğramaları yenilenecek. Dükkânların vitrin ve camekânları da düzenleme kapsamına alınacak. Çatı yenilemeleriyle yapıların fiziksel dayanımının artırılması hedefleniyor.

Sokaktan geçenlerin en kolay fark edeceği değişikliklerden biri tabelalarda olacak. ABB, cephelerdeki tabela ve reklam unsurlarını ortak bir standarda bağlamayı planlıyor.

Belediyenin açıklamasında amaç, dükkân cepheleri arasındaki görsel bütünlüğü sağlarken çarşının tarihi karakterini korumak olarak tarif ediliyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan zanaat kültürüyle anılan bölge, bugün de uzun yıllardır aynı sokakta çalışan esnafa ev sahipliği yapıyor.

İhale yaklaşık 30 yapıyı ve 20 bin metrekareyi kapsıyor

ABB’nin 4 Mayıs 2026 tarihli proje açıklamasında 6’sı tescilli 28 yapının aslına uygun biçimde yenileneceği belirtildi. Kasım ayındaki yapım ihalesinin özetinde ise kapsam yaklaşık 30 yapı ve 20 bin metrekarelik kentsel tasarım alanı olarak tarif edildi. İhale başlığı Tenekeciler Sokak ile birlikte çevresini de kapsıyor. Kamuya açık ilan özetinde hangi yapıların hangi sırayla ele alınacağına ilişkin bir uygulama takvimi yer almıyor.

Tenekeciler Sokak ihalesi saat kaçta?

ABB’nin resmî takviminde Tenekeciler Sokak ihalesinin saati 18 Kasım 2026 Çarşamba 10.00. Aynı gün 14.00 için görünen ilan, Ankara’nın çevre ilçelerindeki kilit parke taşıyla yol ve meydan yapımına ait.

Tenekeciler Sokak ihalesinin kayıt numarası 2026/1958212. Açık ihale usulüyle yapılacak oturum için Hipodrom Caddesi No. 5’teki ABB binasının 7. kat İhale Toplantı Salonu gösterildi.

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Çalışmalar ne zaman başlayacak?

Yayımlanan ilanda işin süresi 360 gün olarak belirtiliyor. Bu süreye bakarak çarşıda çalışmaların hangi gün başlayacağını söylemek mümkün değil. İlan, ihale oturumunun tarihini veriyor.

Dükkânların önünde çalışmaların ne zaman başlayacağı, hangi yapıların önce ele alınacağı ve uygulamanın esnafın günlük işleyişini nasıl etkileyeceği ise kamuya açık ilan özetinden henüz anlaşılamıyor.