Ulus Meydanı’nın simgelerinden Zafer Anıtı’nın geçmişi, Mamak’taki Musiki Muallim Mektebi’nde açılan sergide anlatılıyor. Yapım sürecine ilişkin görsel ve bilgileri buluşturan sergi, 10 Kasım’a kadar gezilebilecek. Ankara’nın tarihini yakından tanımak isteyenlere farklı bir kültür durağı sunan etkinlikte, hafta sonu ziyaret saatlerinin gitmeden önce doğrulanması gerekiyor. İşte serginin içeriği ve ziyaret planının önemli ayrıntıları.

Ankara’da Ulus Meydanı’ndan geçenlerin yakından tanıdığı Zafer Anıtı, bu kez yapım sürecini ve tarihini anlatan bir sergiyle gündemde. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde açılan Zafer Anıtı Sergisi, başkentin simgelerinden birinin arkasındaki hikâyeyi ziyaretçilerle buluşturuyor.

Cumhuriyet ve Atatürk Haftası programları kapsamında hazırlanan sergi, 10 Kasım 2026’ya kadar görülebilecek. Sergide anıtın tarihine ve yapılışına ilişkin görseller ile bilgiler yer alıyor.

Sergide ziyaretçileri ne bekliyor?

Serginin odağında, Ankara’nın günlük yaşamında önemli bir yeri bulunan anıtın nasıl ortaya çıktığı var. Ziyaretçiler, meydanda gördükleri eseri bu kez yapım süreci ve tarihsel bağlamı üzerinden tanıma imkânı buluyor.

Açılış programında Korkut Erkan ve Murat Selam’ın katıldığı bir söyleşi de gerçekleştirildi. Söyleşide anıtın taşıdığı anlam, yapılış aşamaları ve heykeltıraş Heinrich Krippel’in çalışmaları ele alındı. Ayrıca yazarlar, “Cumhuriyet Gazetesi Öncülüğünde Yapılan Zafer Anıtı” adlı kitabı imzaladı. Bunlar açılış programının parçaları; sergi boyunca her gün tekrarlanacak etkinlikler olarak değerlendirilmemeli.

Ulus’taki anıt neden önemli?

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Portalı’nda “Ulus Cumhuriyet Anıtı” adıyla da yer alan eser, 1927 yılında Kurtuluş Savaşı kahramanlarına Türk ulusunun armağanı olarak dikildi.

Anıtın üst bölümünde Atatürk, başkomutanlık kıyafetiyle at üzerinde tasvir ediliyor. Asker figürleri ve mermi taşıyan kadın figürü ise mücadelenin farklı yönlerini görünür kılıyor. Kabartmalar ve yazılar da eserin anlatısının parçaları arasında bulunuyor.

Bu ayrıntılar, anıtı yalnızca bir buluşma noktası veya fotoğraf arka planı olarak görmenin ötesine geçmeyi sağlıyor. Sergi ziyaretinin ardından Ulus’a giderek figürleri ve kabartmaları yeniden incelemek, kent gezisine farklı bir bakış katabilir.

Musiki Muallim Mektebi’nde kent tarihiyle buluşma

Serginin bulunduğu Musiki Muallim Mektebi, ziyaretin kültür rotası yönünü güçlendiren bir başka unsur. Yapının bir bölümünde Mamak Belediyesi Müzik Müzesi de hizmet veriyor.

Belediyenin müze sayfasında, farklı kültürlere ait çalgıların ve müzikal değerlerin burada sergilendiği belirtiliyor. Böylece aynı yapı, Ankara’nın müzik geçmişiyle farklı kültürlerin üretimlerini bir araya getiren bir durak niteliği taşıyor.

Her iki alanı birlikte görmek isteyenlerin, geçici serginin ve müzenin erişim saatlerini ayrı ayrı öğrenmesi yararlı olacaktır. Aynı binada bulunmaları, ziyaret düzenlerinin mutlaka aynı olduğu anlamına gelmiyor.

Hafta sonu gitmeden önce saatleri doğrulayın

Zafer Anıtı Sergisi’nin 10 Kasım’a kadar açık olacağı duyurulsa da günlük ve hafta sonu ziyaret saatleri incelenen sergi haberinde belirtilmiyor.

Müzik Müzesi’nin resmî sayfasında ise hafta içi 08.00–12.00 ve 13.00–17.00 saatleri veriliyor. Bu saatler, geçici Zafer Anıtı Sergisi’nin kesin ziyaret programı olarak kullanılmamalı.

Özellikle cumartesi veya pazar günü için plan yapanların, yola çıkmadan önce Mamak Belediyesinden sergi salonunun açık olduğu saatleri öğrenmesi gerekiyor. Aileyle ya da arkadaş grubuyla yapılacak ziyaretlerde bu kısa kontrol, kapalı bir salonla karşılaşma ihtimalini azaltacaktır.

Serginin bulunduğu yere nasıl gidilir?

Musiki Muallim Mektebi bünyesindeki Müzik Müzesi’nin resmî adresi Demirlibahçe Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı No:167, Mamak/Ankara olarak belirtiliyor.

Ziyaretçiler, ulaşım araması yaparken yapının tam adını ve adresini birlikte kullanabilir. Mekâna ilişkin bilgiler Mamak Belediyesi Müzik Müzesi’nin resmî sayfasından incelenebilir.

Sergiyi Ulus gezisiyle birleştirmek isteyenler için iki aşamalı bir plan düşünülebilir: Önce anıtın hikâyesini sergide okumak, ardından eseri bulunduğu meydanda incelemek. Böyle bir gezi, Ankara’da sık görülen bir yapıya daha dikkatli bakmak için fırsat sunabilir.