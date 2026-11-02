Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, özel bir organizasyon kapsamında gittiği Ürdün’de dünya boks tarihinin efsanevi ismi Mike Tyson ile bir araya geldi. Petra’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen buluşmadan kareler paylaşan başarılı oyuncunun gönderisi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra katıldığı uluslararası organizasyonlar, üstlendiği prestijli projeler ve sık sık gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, rotasını bu kez Orta Doğu’ya çevirdi. Gezilerine ve küresel çaptaki etkinliklere ara vermeden devam eden yakışıklı oyuncunun son durağı tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Ürdün oldu.

Ürdün’de düzenlenen ve dünya genelinde sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği dev karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonuna davet edilen Engin Altan Düzyatan, etkinliğin en dikkat çeken özel konukları arasında yerini aldı. Görkemli organizasyon için ülkeye giden başarılı aktör, sadece spor müsabakalarını izlemekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası düzeyde ses getiren son derece sürpriz ve heyecan verici bir buluşmaya da imza attı.

Yakışıklı oyuncu, organizasyon vesilesiyle Ürdün’de bulunan dünya boks tarihinin en ikonik ve efsanevi isimlerinden biri olan Mike Tyson ile bir araya geldi. Spor ve sanat dünyasının iki dev isminin yolları, Ürdün’ün dünyaca ünlü tarihi miraslarından biri olan Petra Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde kesişti. Eşsiz tarihi dokunun ortasında gerçekleşen bu özel buluşmada oldukça keyifli anlar yaşayan ikili, samimi sohbetleri ve yan yana verdikleri pozlarla unutulmaz anlara imza attı.

Ürdün seyahati boyunca yaşadığı benzersiz deneyimleri ve Petra’da ölümsüzleştirdiği son derece özel kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Engin Altan Düzyatan, paylaşımına duygusal ve içten bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafların altına düştüğü notta seyahatin kendisinde bıraktığı derin izlere değinen ünlü aktör, "Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı… Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere…" ifadelerini kullanarak bölgeye ve insanlarına olan hayranlığını açıkça dile getirdi.

Engin Altan Düzyatan’ın efsane boksör Mike Tyson ile birlikte çekildiği bu sürpriz fotoğraflar, paylaşıldığı ilk andan itibaren dijital platformlarda ve sosyal medyada adeta gündem bomba gibi düştü. Dünya çapındaki iki tanınmış ismin yan yana gelmesi, ünlü oyuncunun hayranları ve magazin dünyası tarafından büyük bir şaşkınlık ve heyecanla karşılandı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum alan gönderi, magazin manşetlerinin de en üst sırasına yerleşerek haftanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmayı başardı.