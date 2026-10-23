Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, belediye çalışanlarıyla Meclis Salonu'nda bir araya gelerek geleneksel personel buluşmalarına devam etti. Ekip ruhunun ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Tiryaki, özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz" mesajı verdi.

Yerel yönetimlerin halka sunduğu hizmetlerin kalitesi, hızı ve başarısı, yalnızca projelendirilen yatırımlarla değil, o projeleri hayata geçiren idari kadronun ve sahada ter döken emekçilerin uyumlu çalışmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Başkentin örnek gösterilen yerel yönetimlerinden biri olan Altındağ Belediyesi, kurum içi iletişime, birlik ve beraberliğe verdiği önemle dikkat çekmeye devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel buluşmaları kapsamında belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.

Altındağ Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen geniş katılımlı toplantı, belediye bünyesinde görev yapan çok sayıda personelin yoğun ilgisiyle karşılandı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, ilçede yürütülen mevcut projeler masaya yatırılırken, gelecekte hayata geçirilecek hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

"Altındağ İçin Atılan Her Adımın Arkasında Güçlü Bir Ekip Var"

Toplantıda yaptığı konuşmada kurum kültürünün ve ekip ruhunun önemine geniş yer veren Başkan Dr. Veysel Tiryaki, Altındağ'ın bugünkü gelişim seviyesine gelmesinde en büyük payın özveriyle çalışan personele ait olduğunu belirtti. Belediye hizmetlerinin vatandaşlara kusursuz bir şekilde ulaşabilmesi için arka planda büyük bir gayret gösterildiğini ifade eden Tiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birlik ve beraberlik içerisinde, ilçemize değer katacak hizmetler üretmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Altındağ'da hayata geçirdiğimiz her hizmetin arkasında güçlü ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir ekip var. Çalışma arkadaşlarımın huzuru ve motivasyonu benim için çok önemli... Bu motivasyonu her zaman yüksek tutarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz."

Çalışanların Motivasyonu ve Hizmet Kalitesi

Başkan Veysel Tiryaki'nin yönetim anlayışında, personelin iş tatmini ve kurum içi huzur her zaman öncelikli maddeler arasında yer alıyor. Düzenlenen bu tür buluşmaların temel amacının yalnızca iş takibi yapmak olmadığını, aynı zamanda çalışanların görüşlerini dinlemek, sahada karşılaşılan zorluklara ortak akılla çözüm üretmek olduğunu vurgulayan yetkililer, bu diyalog ortamının hizmet kalitesini doğrudan artırdığını ifade ediyor.

Meclis Salonu'nu dolduran belediye çalışanları, başkanlarının kendileriyle birebir iletişim kurmasından ve gösterdiği değerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ortak akıl ve karşılıklı güven ilkesiyle hareket eden Altındağ Belediyesi kadroları, ilçenin refah seviyesini artıracak yeni projeler için moral depoladı.

Altındağ'da Hizmet Seferberliği Sürüyor

Temizlikten sosyal yardımlara, altyapı çalışmalarından kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Altındağ Belediyesi, güçlü kurumsal yapısıyla başkentin parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor. Dr. Veysel Tiryaki'nin öncülüğünde sürdürülen bu birlik ve beraberlik iklimi, ilçede hayata geçirilen yatırımların başarısını perçinliyor.

Personel buluşmalarının önümüzdeki dönemde de periyodik olarak devam edeceği ve çalışanların her zaman destekçisi olunacağı vurgulanırken, toplantı çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle son buldu. Altındağ'ı daha yaşanabilir bir geleceğe taşıma hedefiyle ellerini taşın altına koyan belediye çalışanları, artan bir motivasyonla sahadaki görevlerine devam ediyor.