- 04 Tem 2022 - 08:09

Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

ATV ekranları yaz dönemi ile birlikte birbirinden güzel dizileri ekrana getirmeye devam ediyor. Sizde Gül Masalı dizisinin sıkı bir takipçisi iseniz ve canlı yayın izleme ve Youtube son bölümüne ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

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Gül Masalı 3 Temmuz 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının yeni yapımı olan Gül Masalı dizisi, ekranlara yaptığı iddialı girişi sürdürüyor. Masalsı bir aşkı konu alan Gül Masalı dizisi, gizemli hikayesindeki sırları da bu hafta itibariyle yavaş yavaş gözler önüne sermeye başlıyor. Peki, Gül Masalı dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı dizisi 2. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Sadullah Şentürk’ün yönetmenliği ve Aybars Bora Kahyaoğlu’nun senaristliğinde seyirci karşısına çıkan Gül Masalı dizisi, Pastel Film imzası taşıyor. Başrollerini Erdem Kaynarca ile Gülper Özdemir’in paylaştığı Gül Masalı dizisi, geçmişi sırlar ile dolu olan Gonca’nın annesinin ölümü ile geçmişe doğru yolculuğa çıkmasını ve bu yolculukta tanıştığı Toprak ile aşkını konu arıyor. Yazın ilgi çeken yapımları arasındaki yerini almış olan Gül Masalı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Gül Masalı Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarındaki yerini en son 26 Haziran 2022 Pazar günü almış olan Gül Masalı dizisi, 2. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Gül Masalı dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; annesinin kendisine bıraktığı vasiyeti öğrenen Gonca, annesinin mezarı olan Isparta’ya ziyarete gitti. Bu ziyaret esnasında tanıştığı Fatma, Gonca’ya annesinin mirasına sahip çıkmak için şartları yerine getirmesini söylerken; Gonca, hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kaldı. İstanbul’dan Isparta’ya gelen Gonca’nın gelişiyle rahatsız olan Atabey ailesi ise, geçmişin karanlık sırlarının bir bir ortaya çıkmaması için harekete geçti. Gonca’nın dönmesi için baba Tahir, kızının peşinden Isparta’ya kadar gelirken; Gonca’nın Isparta’da tanıştığı Toprak Atabey’in ilgisi işleri daha da karıştırdı.

Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı hikayesindeki sırları yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlayan Gül Masalı dizisi, 3 Temmuz 2022 Pazar günü 3. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Gül Masalı dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Gonca, Atabeylerin annesinin evini almak istediğini öğrenecek. Toprak’ın da bu nedenle kendisiyle ilgilendiğini düşünmeye başlayacak olan Gonca, Toprak’ı bir de Ece ile görünce hayal kırıklığına uğrayacak. Toprak’ın Gonca’nın gönlünü yeniden kazanmaya çalışacağı Gül Masalı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

04 Tem 2022 - 08:09 - Dizi Fragmanları

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