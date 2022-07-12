- 12 Tem 2022 - 10:34

Senden Daha Güzel Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi dünyasının sevilen kanalı FOX TV yaz dizileri ile yine bomba gibi bir sezona hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi olan Senden Daha Güzel dizisi ise birbirinden kaliteli oyuncuları ile ekranlara gelmeye başladı. İşte Senden Daha Güzel dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki...

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Senden Daha Güzel 6. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yaz dizilerinin ekranlara alışmaya başladığı şu günlerde ekranlara hızla alışan dizilerden biri de Senden Daha Güzel dizisi oluyor. Farklı hikayesi ile bir hayli beğenilen Senden Daha Güzel dizisi, Kurban Bayramı molasının ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Senden Daha Güzel dizisi 5. son bölümde ne oldu? Senden Daha Güzel dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Gold Film imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini yaz sezonundan bu yana almaya başlamış olan Senden Daha Güzel dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Romantik komedi türündeki hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Senden Daha Güzel dizisinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç üstleniyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Senden Daha Güzel Dizisi 5. Son Bölümde Ne Oldu?

Ekranlara kısa süre içerisinde alışan Senden Daha Güzel dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 5 Temmuz 2022 Salı günü 5. son bölümü ile aldı. Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; Emir’in klinikten istifa edecek olması başta Efsun olmak üzere tüm kiniği etkiledi. Efsun, tüm ekibi Emir’i döndürmek için seferber ederken; Efsun’un eski sevgilisi Ali Bıçakçı’nın klinik ekibinin katıldığı sempozyuma katılması işleri bir hayli karıştırdı. Efsun, Ali ile olan ilişkisini saklamak için çabalarken; bir hayli yakışıklı olan Ali, kliniğin yeni gözdesi haline geldi. Tüm bu yaşananlar ise, Emir’in kıskançlık duygusu ile baş başa kalmasına neden oldu.

Senden Daha Güzel Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara Kurban Bayramı molasının hemen ardından yeni bölümü ile geri dönecek olan Senden Daha Güzel dizisi, 19 Temmuz 2022 Salı günü 6. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; Efsun, Ali ile Emir arasında sıkışıp kalacak. Ali’ye yakın davranan Efsun, Emir’in sinirini bozmaya başlayacakken, hiç olmayacak bir ortamda denk gelen üçlü, ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olacak. Emir’in kliniğe geri dönüp dönmeyeceğinin merak ile bekleneceği Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü, 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 20.00’da FOX TV ekranlarından başlayacak.

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12 Tem 2022 - 10:34 - Dizi Fragmanları

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