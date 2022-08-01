- 01 Ağu 2022 - 23:41

Tozluyaka Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ağustos 2022 Tozluyaka 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Dizi dünyasının sevilen kanalı FOX TV yaz dizileri ile yine bomba gibi bir sezona hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi olan Tozluyaka dizisi ise birbirinden kaliteli oyuncuları ile ekranlara gelmeye başladı. İşte Tozluyaka dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki...

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Tozluyaka 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizisi Tozluyaka, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıkacak olan Tozluyaka dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, herkesi şaşkına çevirmiş bulunuyor. Peki, Tozluyaka dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

NTC Medya imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Tozluyaka dizisi, arkadaşlarının ölümünü araştıran gençlerin sosyal sınıf farkı nedeniyle yaşadıkları sorunları ekranlara taşıyor. Başrollerini Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen gibi iddialı isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Tozluyaka Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü almış olan Tozluyaka dizisi, 4. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Tozluyaka dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; konser gecesi Ali’nin savaşı aleni bir şekilde vermesini sağladı. Öğrendiklerinin ardından harekete geçen Ali, Berk ile doğrudan yüzleşmeyi seçti. Çağrı’nın paniği Ali ve arkadaşlarını daha da bu savaşa inanmasını sağlarken; Cemre’nin söyledikleri her şeyi değiştirdi. Berk’i korumak için harekete geçen Kenan, hedefine gerçeklerden habersiz Ali’yi aldı. Ancak, asla gizli kalmayan gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmaya başlamışıyla birlikte Çağlar’ın Hazal’dan öğrendikleri de Kenan’ın Derya’dan öğrendikleri de okulda ve gençlerin girdiği savaşta yeni bir dengenin oluşmasını sağladı.

Tozluyaka Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Yeni bir bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tozluyaka dizisi, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 5. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Tozluyaka dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanına göreyse; gençlerin başlattığı kavga, artık büyüklerin arasına da sıçramaya başlayacak. Özellikle Kenan ile Derya arasındaki gizli geçmiş gün yüzüne çıkmaya başlayacakken; Önder, Derya ile günden güne daha da yakınlaşacak. Dengelerin bir kez daha değişeceği Tozluyaka dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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01 Ağu 2022 - 23:41 - Dizi Fragmanları

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