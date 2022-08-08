Senden Daha Güzel 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! EfMir Nişanlandı!
Senden daha güzel 9. bölümüyle 9 ağustos saat 20.00’de fox’ta! 9 Temmuz Salı günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 9. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti.
FOX TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan Senden Daha Güzel, yeni bölüm heyecanı ile izleyicileri etkisi altına almaya devam ediyor. Cemre Baysal ve Burak Çelik’in başrollerinde yer aldığı dizinin konusu ise dikkat çekti. 9 Temmuz Salı günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 9. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti.
Emir’in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır.
Emir ve Efsun’un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul’daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun’un babası Ferdi’nin kliniği ziyareti ise Efsun’un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.
SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜMÜYLE 9 AĞUSTOS SAAT 20.00’DE FOX’TA!
08 Ağu 2022 - 13:51 - Sinema & Fragman
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.