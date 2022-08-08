- 08 Ağu 2022 - 13:51

Senden Daha Güzel 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! EfMir Nişanlandı!

Senden daha güzel 9. bölümüyle 9 ağustos saat 20.00’de fox’ta! 9 Temmuz Salı günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 9. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti.

+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FOX TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan Senden Daha Güzel, yeni bölüm heyecanı ile izleyicileri etkisi altına almaya devam ediyor. Cemre Baysal ve Burak Çelik’in başrollerinde yer aldığı dizinin konusu ise dikkat çekti. 9 Temmuz Salı günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 9. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti.

Emir’in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır.

Emir ve Efsun’un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul’daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun’un babası Ferdi’nin kliniği ziyareti ise Efsun’un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜMÜYLE 9 AĞUSTOS SAAT 20.00’DE FOX’TA!

# Senden Daha Güzel hangi?, Senden Daha Güzel dizisi hangi gün?, Senden Daha Güzel kaç bölüm olacak?, Senden Daha Güzel hangi kanalda?, Senden Daha Güzel fragman

08 Ağu 2022 - 13:51 - Sinema & Fragman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tozluyaka Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ağustos 2022 Tozluyaka 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozluyaka Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ağustos 2022 Tozluyaka 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
En Güzel Uyku Müziği 2022! Büyükler ve Çocuklar İçin Mükemmel Su Sesi! Uyku Müziği Bu Ritim 3 Dakikada Uyutuyor... (Saklıkent Şelale Sesi) mask
En Güzel Uyku Müziği 2022! Büyükler ve Çocuklar İçin Mükemmel Su Sesi! Uyku Müziği Bu Ritim 3 Dakikada Uyutuyor... (Saklıkent Şelale Sesi)
Tozluyaka Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Temmuz 2022 Tozluyaka 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozluyaka Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Temmuz 2022 Tozluyaka 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 14 Temmuz 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 4. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL