Senden Daha Güzel 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! EfMir Nişanlandı!

FOX TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan Senden Daha Güzel, yeni bölüm heyecanı ile izleyicileri etkisi altına almaya devam ediyor. Cemre Baysal ve Burak Çelik’in başrollerinde yer aldığı dizinin konusu ise dikkat çekti. 9 Temmuz Salı günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 9. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti.

Emir’in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır.

Emir ve Efsun’un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul’daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun’un babası Ferdi’nin kliniği ziyareti ise Efsun’un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜMÜYLE 9 AĞUSTOS SAAT 20.00’DE FOX’TA!