- 16 Ağu 2022 - 21:22

“Kusursuz Kiracı”nın çok konuşulacak yeni tanıtımını yayınlandı! Fragmanı İzle...

Yapımcılığını MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve Nermin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı “Kusursuz Kiracı”, Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alacak, bulmaca gibi bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Konusuyla fark yaratan “Kusursuz Kiracı”, çok yakında FOX’ta.

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İlk tanıtımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Kusursuz Kiracı’dan, sosyal medyada çok konuşulacak yeni bir tanıtım daha geldi. Alışılmışın dışına çıkan bu yeni tanıtım, diziye dair önemli ipuçları vererek, seyirciyi daha da meraklandırıyor.

Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar’dan oluşan güçlü kadrosuyla yeni sezona bomba gibi girecek “Kusursuz Kiracı” çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve Nermin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı “Kusursuz Kiracı”, Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alacak, bulmaca gibi bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek.

Konusuyla fark yaratan “Kusursuz Kiracı”, çok yakında FOX’ta.

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16 Ağu 2022 - 21:22 - Dizi Fragmanları

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