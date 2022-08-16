“Kusursuz Kiracı”nın çok konuşulacak yeni tanıtımını yayınlandı! Fragmanı İzle...
Yapımcılığını MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve Nermin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı “Kusursuz Kiracı”, Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alacak, bulmaca gibi bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Konusuyla fark yaratan “Kusursuz Kiracı”, çok yakında FOX’ta.
İlk tanıtımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Kusursuz Kiracı’dan, sosyal medyada çok konuşulacak yeni bir tanıtım daha geldi. Alışılmışın dışına çıkan bu yeni tanıtım, diziye dair önemli ipuçları vererek, seyirciyi daha da meraklandırıyor.
Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar’dan oluşan güçlü kadrosuyla yeni sezona bomba gibi girecek “Kusursuz Kiracı” çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve Nermin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı “Kusursuz Kiracı”, Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alacak, bulmaca gibi bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek.
Konusuyla fark yaratan “Kusursuz Kiracı”, çok yakında FOX’ta.
16 Ağu 2022 - 21:22 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.