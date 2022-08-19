﻿Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Gönül Dağı yeni sezon başlama tarihi!

Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz sezonu da oldukça heyecanlı tamamladı. Yeni sezon için dinlenmeye çekilen Gönül Dağı oyuncuları, yeniden sette buluşmaya hazırlanırken, Gönül Dağı dizisinin de yeni sezona ilişkin planladığı takvim netleşmeye başladı!

İki sezondur; Berk Atan (Taner), Gülsim Ali İlhan (Dilek), Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah), Ege Aydan (Münir Başkan), Semih Ertürk (Veysel), Ecem Özkaya (Zahide), Hazal Çağlar (Asuman), Cihat Süvarioğlu (Ramazan), Ferdi Sancar (Sefer), Nazlı Pınar Kaya (Cemile), Feyza Işık (Döndü), Samet Arda Mercan (Erkan), Ulviye Karaca (Gülsüm), Gülhan Tekin (Günşıl), Eser Eyüboğlu (Selami), Şebnem Dilligil (Halime), Erdal Cindoruk (Ağıtçı Hüseyin) gibi oyuncular ile seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz sezonun sonunda bazı karakterlerine veda etti.

Özellikle Dilek karakterinin yerine gelecek isim merak edilirken, seçmelerin başladığı öğrenildi. Bu da Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihini ortaya çıkardı!

Sadece dizi olarak değil, özel bölümler ile de bu sene seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, çok sevildi. Cumartesi günleri reytinglerin zirvesini kimselere bırakmayan Gönül Dağı dizisinin bu sene ekranlara gelecek olan üçüncü sezonuna ilişkin ise, henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak iki sezondur eylül ayından itibaren seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisinin bu sene de 11 EYLÜL 2022 itibariyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlayacak.