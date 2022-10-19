Bir Peri Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Bir Peri Masalı 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların yeni fenomenlerinden biri olan Bir Peri Masalı dizisi, yeni haftasında seyirci karşısına çıkaracağı 4. bölümü ile ilgili fragmanını nihayet yayınladı. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay ise, Zafer ile Onur arasındaki çekişmenin nedeni oldu! Peki, Bir Peri Masalı dizisi 3. (son) bölümde neler oldu? Bir Peri Masalı dizisi 4. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

FOX TV ekranlarının yeni sezonda seyirci karşısına çıkarmaya başladığı hikayelerden biri olan Bir Peri Masalı dizisi, Medyapım imzası ile eylül ayının son haftasından bu yana televizyon seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı Bir Peri Masalı dizisinin beğenilen konusunu kaleme alan isim ise, Deniz Akçay oluyor. Başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal gibi çok sevilen isimlerin paylaştığı Bir Peri Masalı dizisi, yeni bölümlerini her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkarıyor.

Bir Peri Masalı Dizisi 3. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Yeni sezonun sevilen hikayeleri arasında yer alan Bir Peri Masalı dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 12 Ekim 2022 Çarşamba günü 3. bölümü ile aldı. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Alp, Zeynep’i yeni hayatında buldu. Köksal ailesinin verdiği partiye garson olarak sızan Alp, Zeynep’i görüne onu hemen köşeye sıkıştırdı ve başında olan beladan onu kurtarmasını istedi. Alp’in durumuna üzülen Zeynep, ona yardım etmek için her yolu deneyeceğine dair söz verirken; Alp’in hışmından kurtulmayı başardı. Ancak, Zeynep’in başındaki tek bela Alp değildi. Babası ile de karşı karşıya gelen Zeynep, Köksal ailesinin babasının kim olduğunu öğrenmeden ön bir hamle yaparak, babasından geçici olarak kurtuldu. Öte yandan Zeynep’in desteği sayesinde babası ile konuşan Onur, babasının kalp krizi geçirmesine neden olduğunu düşünürken; aile reisliği ile ödüllendirildi.

Bir Peri Masalı Dizisi 4. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Bir Peri Masalı dizisi, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 4. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göreyse, Hamit’in aile reisliğini geçici olarak devralan Onur, Neslihan’dan kurtulmuşken; Zafer ile karşı karşıya gelecek. Zeynep meselesinden karşı karşıya gelecek olan iki kardeşin arasındaki diyaloğun güne damga vuracağı Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacak.