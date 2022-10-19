- 19 Eki 2022 - 23:42

Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 TV8 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

En çok izlenen diziler arasında yer alan Tuzak dizisinin beklenen 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Görülen o ki fragman binlerce etkileşim aldı. Sizlerde fragmanı reklamsız ve iyi bir çözünürlükte izlemek için erişim kısmına ulaşmanızda fayda var. İyi seyirler…

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Tuzak 1. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni diziler ile buluşmaya devam ettiği şu günlerde televizyon seyircileri için yeni bir alternatif de TV8 ekranından geldi. Bugün itibariyle seyirci karşısına Tuzak dizisini çıkarmaya başlayacak olan TV8 ekranı, yayınladığı fragmanlar ile şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturmayı başardı! Peki, Tuzak dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak dizisi 1. bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

Yeni sezon için bir süredir hazırlandığı bilinen Tuzak dizisi, Fabrika Yapım ile Acun Medya ortaklığı ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. İlk bölümü ile 19 Ekim 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Tuzak dizisinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek yapıyor. Senaryosunu Eylem Canpolat’ın kaleme aldığı Tuzak dizisi, bu haftadan itibaren her çarşamba saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini almayı planlıyor.

Tuzak Dizisi 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarının bu sezonki ilk dizisi olan Tuzak, bu akşam itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Tanıtım fragmanları ve 1.yeni bölüm fragmanıyla televizyon seyircisinin dikkatini çekmiş olan Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik, Yağız Can Konyalı, Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atayi Lesli Karavil, İbrahim Şahin gibi çok sevilen isimler yer alıyor. Tuzak dizisinin başrollerini paylaşan Akın Akınözü, dizide Umut’a hayat verirken, Bensu Soral, Ceren karakteri; Talat Bulut, Demir karakteri; Rıza Kocaoğlu ise Güven karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor.

Tuzak Dizisi 1. Bölümde Neler Olacak?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olması beklenen Tuzak dizisi, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Bir süredir fragmanları ile televizyon seyircisini etkileyen Tuzak dizisi, ilk bölümünün fragmanını da yayınlamış bulunuyor. Tuzak dizisinin yayınlanan 1. bölüm fragmanına göreyse, yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planına başlayacak olan Umut, zeki ve güçlü kadınla karşılaşıyor. Tuzak dizisinin ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

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19 Eki 2022 - 23:42 - Dizi Fragmanları

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