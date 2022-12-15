Hayatımın Şansı Dizisi 1.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 14 Aralık 2022 Hayatımın Şansı İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı Dizisi 2. Bölüm Fragmanı
Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı 14 Aralık Çarşamba Günü 1. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hayatımın Şansı Dizisi 1. Bölümde Neler yaşandı? 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Haberimizde Hayatımın Şansı Dizisi 1. (ilk) Bölüm İzlenme ve 2. (yeni) Bölüm Fragman İzlenme Linki Haberimizde...
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14 Aralık Çarşamba Günü Yayınlanan Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu Şöyle; Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir. Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı are ile sınanıyordur…
15 Ara 2022 - 20:13 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.