Hayatımın Şansı Dizisi 1.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 14 Aralık 2022 Hayatımın Şansı İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı Dizisi 2. Bölüm Fragmanı

Hayatımın Şansı Dizisi 1. Bölüm İzle FOX TV TIKLAYINIZ

14 Aralık Çarşamba Günü Yayınlanan Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu Şöyle; Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir. Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı are ile sınanıyordur…

Hayatımın Şansı 2.Bölüm Fragmanı İzle