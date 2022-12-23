Safiye Soyman'dan Ankara Şarkısı; "Ankara Güzelse sebebi Sensin"

Azka Müzik etiketi ile (bugün) Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının söz ve müziği Seda Kara'ya, düzenlemesi Volkan Çakar'a ait. Klip yönetmenliğini Bedirhan Eroğul'un üstlendiği şarkının klip çekimi ise Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.