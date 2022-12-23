23 Ara 2022 - 16:10
Safiye Soyman'dan Ankara Şarkısı; "Ankara Güzelse sebebi Sensin"
"Türk Müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, yeni şarkısı "Ankara Güzelse Sebebi Sensin" ile kış aylarına dolu dolu bir şarkı ile giriş yapıyor.
Azka Müzik etiketi ile (bugün) Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının söz ve müziği Seda Kara'ya, düzenlemesi Volkan Çakar'a ait. Klip yönetmenliğini Bedirhan Eroğul'un üstlendiği şarkının klip çekimi ise Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.
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23 Ara 2022 - 16:10 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.