Şişeden Çıkan Yeni Cin: TCG Anadolu SİHA Gemisi... İlk Kez Görüntülendi!

TCG Anadolu Gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerinin özel amaçlı amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren bir gemidir. Bu gemi, amfibik harekâtlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve üretildi.

Dünyanın İlk Siha Gemisi...

TCG Anadolu Gemisi, aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görev yapabilecek şekilde tasarlandı ve üretildi. Bu gemi, 6 helikopter taşıyabilecek ve bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek şekilde dizayn edildi. Gemi ayrıca, 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracaktır.

Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. TCG Anadolu Gemisi 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir ve içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahiptir.

Denizde Yüzen Hava Limanı...

Bu gemiden sadece 10 ülkede var. Geminin boyu 231 metredir ve genişliği 32 metredir. Azami yüksekliği 58 metredir ve maksimum sürati 21 knot'tur. Hareket siası 9.000 mil'dir ve gemi ağır yük garajına 1.410 m², hafif yük garajına 1.880 m², gemi havuzuna 1.165 m², hangara 900 m², uçuş güvertesine 5.440 m² alan sahiptir.

TCG Anadolu Gemisi, 6 adet savaş uçağı, 10 adet Bell AH-1 Cobra taarruz helikopteri, 8 adet nakliye ve 2 adet Seahawk helikopter taşıyabilecektir. Ayrıca, gemi insansız hava aracı kapasitesine de sahiptir ve 10 adet TB-3 ve diğer sürümler taşıyabilecektir.