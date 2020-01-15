“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti

Büyük bir başarıya imza atarak vizyondaki ilk hafta sonunda gişede büyük bir atılım yapan “ SIFIR BİR” filminin oyuncuları izleyicilerle buluşmak için gittikleri şehirlerde etkileyici bir ilgi ve sevgi seliyle karşılanıyor. İnternette ve dijital platformlarda, “ Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana” dizisini merakla takip eden ve final sonrası üzülen hayranlar, sinema salonlarında “SIFIR BİR” oyuncularını yalnız bırakmıyor. “Adana, Mersin, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin”de gittikleri her ilde izdiham yaşanırken, ekip İstanbul dahil Türkiye’nin pek çok ilinde sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Filmin de sloganı olan; kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı “Herkes Sussa Biz Susmak” diyecek.

“SIFIR BİR” filmi vizyondaki ilk hafta sonunda izleyicileri sinemalara çekmeyi başardı ve gişede büyük bir başarı elde etti. Türkiye’nin dört bir tarafında salonlar dolup taşarken film ekibi izleyicilerle buluşmak için gittikleri; “Adana, Mersin, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin”de hayranlarının akınına uğradı.

Yönetmen Kadri Beran Taşkın, başrol oyuncuları Savaş Satış, Onur Akbay’la birlikte, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın ve Salih İnci’den oluşan “SIFIR BİR” ekibi, diziden sonra sinemada da kendilerini yalnız bırakmayan hayranlarının ilgisiyle karşılaştı, sinema salonlarına girmekte zorlandı.

İnternette yayın hayatına başlayıp fenomen olan, her sezon çekim kalitesi ve tekniğini geliştirerek güçlü bir prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkan “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” dizisi, final bölümünün ardından tarihteki yerini almıştı. Aynı ekip bu kez yolculuğuna “SIFIR BİR” filmiyle sinemada devam ediyor.

Oyuncular, İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında; Adapazarı, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya, Denizli, Isparta ve daha pek çok ilde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.Her gittikleri ilde filmin de konusunu özetleyen; kadına şiddete ve çocuk istismarına karşı dikkat çekmek için “Herkes Sussa Biz Susmak” demeyi sürdürecek.