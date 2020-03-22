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Vatandaşlara Alışveriş Desteği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve  üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, Altındağ Belediyesi de bu kapsamda önemli bir çalışmaya imza attı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve  üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, Altındağ Belediyesi de bu kapsamda önemli bir çalışmaya imza attı. Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, evlerinden çıkamayan 60 yaş ve üzeri vatandaşların; pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve  üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Altındağ Belediyesi de, evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara sevgi dolu yardım elini uzattı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla “Siz arayın, biz getirelim” uygulaması devreye sokuldu. Buna göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında; yetkililerin “ Evde Kal” çağrısına uyan 60 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, 4443919 numaralı Altın Masa’yı aramaları ve sadece istedikleri ürünlerin ücretini ödemeleri yeterli olacak.

“SİZ YETER Kİ EVİNİZDE KALIN…”

60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Asım Balcı, “Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız çok önemli bir karar aldı. Karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız evlerinden çıkamayacak. Ülkemizi tehdit eden Koronavirüs sebebiyle, Altındağ'da yaşayan 60 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaç duymaları halinde, alışveriş ve çarşı ihtiyaçlarını karşılamak adına biz gönüllüyüz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın…” dedi.

ALTIN MASA 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Bu hizmetten faydalanmak için Altındağ Belediyesi’nin 444 39 19 numaralı Altın Masa hattının aranması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Balcı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yani 60 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalıkları nedeniyle dışarı çıkamayan hemşehrilerimiz, market, pazar ve eczane ihtiyaçları için Altın Masa’yı arayabilir ve yalnızca istedikleri ürünlerin ücretini ödeyerek bu hizmetten faydalanabilirler. Altın Masa Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başında…” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı ayrıca, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda vatandaşlardan destek istedi.

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