Dünya'da En fazla vaka ve ölüm ABD’de

Korona virüs yaklaşık 2 milyon 380 bin kişiye bulaştı.165 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya, salgınla mücadele ediyor.

Covid-19’dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 508 kişi arttı. Bir günde 2 bin 9 insan hayatını kaybetti. Böylelikle sayısı 40 bini buldu.

Son saatte İngiltere’de 596, İtalya’da 433, İspanya’da 410, Fransa’da 395 ve İran’da 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Fransa’nı başkenti Paris’te ise belediye dikkat çekici bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığı belirtildi.