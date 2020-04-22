Yerli çizgi film Kral Şakir'den100. Yıl 23 Nisan şarkısı

Çocukların hem eğlenerek hem de dans ederek 23 Nisan'ın tadını doyasıya çıkaracağı şarkıda, 23 Nisan'ın çocukların günü olduğu ifade ediliyor ve yarınların umut, kardeşlik dolu olduğu mesajları veriliyor.

Ayrıca, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de, İstiklal Marşını çocukların okumaları için televizyondan yayınlayacak çizgi film kanalı, tüm çocukları bu günü coşkuyla evde kutlamaya davet ediyor.

Cartoon Network, web sitesi ve YouTube kanalında, sevilen çizgi filmlerden Gumball, Kafadar Ayılar, Ben 10, Powerpuff Girls, Kral Şakir, Elma ve Soğan'dan oluşan 23 Nisan'a özel 100 dakikalık video serileri de çocuklarla buluşturuluyor.

Hadi hep birlikte 23 Nisan şarkısını söyleyelim!

Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayalım!

Yirmi,yirmi,Yirmi Üç Nisan Yirmi,yirmi,Yirmi Üç Nisan Yirmi,yirmi,Yirmi Üç Nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram!

Çocuklar toplanın,bugün bizim günümüz!

Neşeyle dolu 23 Nisan!

Coşkuyla kutlayalım Eğlenelim,hoplayalım,

Çünkü bugün bizim 23 Nisan!

Çocuklar toplanın,bugün bizim günümüz!

Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım

Eğlenelim,hoplayalım,

Çünkü bugün bizim 23 Nisan!

Atamızdan yadigar kaldı bize bu bayram

Tüm çocuklara etti armağan

Yarınlar umut dolu

Neşe kardeşlik dolu

Bizimdir arkadaşlar bu bayram

Canan,Şakir,Necati bizimle

Hepsi bugün eğleniyor,keyfi yerinde

Bunu her yıl kutlarız sevinçle

Hep birlikte olalım,verelim el ele Yirmi,yirmi,Yirmi Üç Nisan Yirmi,yirmi,Yirmi Üç Nisan Yirmi,yirmi,Yirmi Üç Nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!

Cartoon Network'ün ilk ve tek yerli yapımı 'Kral Şakir' yeni maceraları ile yayında! Bir aslan ailesinin modern şehir hayatında geçen komik, eğlenceli ve maceralarla dolu hayatını anlatan Kral Şakir'in bütün full bölümleri şimdi Kral Şakir YouTube kanalında!

Çizgi dizi, Şakir'in babası Remzi ve yakın arkadaşı Fil Necati’nin başlarını belaya sokmalarını, evin annesi Kadriye'nin aileyi bir arada tutma çabasını ve evin en küçük ama en mantıklı üyesi Canan'ın her seferinde bütün sorunları çözmesi ile bu sevimli ailenin günün sonunda rahat bir nefes alabilmesini komik ve eğlenceli bir dille anlatıyor.