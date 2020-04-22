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Survivor 54. bölüm fragmanı - 54. Bölüm ödül Oyunu
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SURVIVOR 54.BÖLÜM FRAGMANI | PERFONMAS OYUNU VE ÖDÜL OYUNU
Survivor 2020'nin 54. bölüm ödül oyununu hangi takım kazandı. Ünlüler mi yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? İşte nefes o anlar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz