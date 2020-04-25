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Dünya salgınla mücadele ediyor! Ölüm Oranları düşüyor

Dünya salgınla mücadele ederken, merkez üssü ’de ABD’de can kayıpları artıyor. Zira ülkede bir günde 2 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.

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Korona Virüs, 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaştı. 200 bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor.Küresel tehdit olmayı sürdüren corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 562 can kaybı yaşandı.1 günde kovid-19’dan İngiltere’de 684,İtalya’da 420, İspanya’da 367, İran’da 93 rusya’da 60 kişi daha hayatını kaybetti.
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