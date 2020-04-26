Ankara Belediye Haberleri - 26 Nisan 2020

Ankara Gölbaşı Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine İftar Menülerini Ulaştırıyor

Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor. Yemek dağıtımının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek MAG Businessa yaptığı açıklamada İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaşsın ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosunun Mamakın en önemli kültür ve sanat tesisleri arasında olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Bu özel tesisi yenileme çalışmalarıyla kentimize çok daha yakışan bir görünüme kavuşturuyoruz.

Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi

Çankaya Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. İlçede belirlenen besleme noktalarına düzenli olarak kuru mama bırakan ekipler sokağa çıkma yasağı süresince besleme yapmaya devam etti.

Yerel eşitlik için online toplantı; Kadına yönelik şiddet pandemide artıyor

Yenimahalle Belediyesi temsilcileri pandemi sürecinde kadın sığınmaevi ve danışma merkezinin faaliyetlerine devam ettiğini ve özellikle ev içi şiddet konusunda yeni çalışmalara girdiklerini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan'da İyilik Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi Ankarada risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak.

Tandır geleneği Ankara Altındağ ilçesinde yaşatılıyor

Tandır geleneğinin Anadolu’nun en güzel gelenekleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu geleneğimizi Altındağ’da yaşatmak amacıyla, tandır evi yapma kararı aldık.