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Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı

Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "Tanımlanamayan Hava Olgusu" olarak adlandırdı.

Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayn cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi.
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Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
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