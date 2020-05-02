Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 14:37 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, Somali’ye yerli solunum cihazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali’ye gönderildiğini duyurarak o anlara ilişkin fotoğraf karelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir.

Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır” ifadelerine yer verildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme mask
Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti mask
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti
Süleymaniye Camisi’nde gün batımı hayran bıraktı mask
Süleymaniye Camisi’nde gün batımı hayran bıraktı
10 yıl önce bugün neler oldu - 2 Mayıs 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 2 Mayıs 2020
Sakin kent şimdi daha da sakin mask
Sakin kent şimdi daha da sakin
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi mask
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL