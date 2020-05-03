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Polis Özel Harekat timleri El-Bab’a uğurlandı

Tunceli’de Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri dualarla El-Bab’a uğurlandı.

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Tunceli’de birçok başarılı operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli PÖH timleri, Suriye’nin El Bab bölgesinde görevlendirildi. El-Bab’a gidecek timler için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan V. Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, MİT Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı.

Törende kurban kesilmesinin ardından İl Müftüsü Aşır Durgun’un dua etmesiyle timler uğurlandı.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, "Rabbim sizleri korusun. Bu mübarek Ramazan ayında yaptığınız işler hep ibadet. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. İnşallah sağ salim gidin ve dönün. Tüm Tunceli ailesi olarak alınlarınızdan öpüyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.
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