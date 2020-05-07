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Erken başlayan Üzüm hasadına göbekli kutlama

Mersin’in Tarsus ilçesinde, yüksek serada yetiştirilen, Yalova incisi türü üzümün hasadına başlandı. Hasadın erken başlamasından dolayı çalışan tarım işçileri müzik eşliğinde oynayarak kutladı.

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İlçeye bağlı Kulak Mahallesi’nde deniz seviyesinin 1,5 metre aşağısında, kum bölgesinde, normalde 30 Haziran’da çıkan üzümde, şu anda örtü altında hasada başlandı.

İç piyasaya ve ihracata gönderilecek olan üzüm, üreticinin de yüzünü güldürürken 6 TL’den alıcı buluyor. 18 dönüm arazi üzerine kurduğu yüksek seradaki üzümlerini hasat etmeye başlayan üretici Taner Eren, bereketli bir yıl olmasını diledi. Eren, “Hasadımız bu yıl 30 ton civarında bekliyoruz. Üzümümüzün çeşidi Yalova incisi sera altı olduğu için erkenci. Milletimize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erken üzüm hasadına göbekli kutlama

Üzüm toplayan tarım işçisi Mülfide Doğan, korona virüs salgını nedeniyle herkesin kurallara uymasını isteyerek, “Siz evde kalın biz sizin için üretiyoruz” dedi.

İşçilerden Fatma Koca ise, “Üzüm hasadımız başladı, herkese hayırlı olsun bereketli günler” şeklinde konuştu.Üzüm hasadı yapan işçiler müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptılar.

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Erken başlayan Üzüm hasadına göbekli kutlama

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