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ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"

ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında görev yapan bir hemşire, hastanelerde ağır ihmaller olduğunu ifade ederek, "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" dedi.

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Yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgınının merkez üssü ABD salgın nedeniyle ağır kayıplar vermeye devam ederken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Nevada eyaletinde hemşire olarak görev yapan ve salgınla mücadele kapsamında New York’a gelen Hemşire Nicole Sirotek, hastanelerde yaşanan ihmalleri gözyaşlarıyla anlattı.

"En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"

Hastanede yaşanan duruma isyan eden Sirotek, "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor. Ne olduğunu umursamıyorlar. Bu insanların ölmesini izlemeye devam etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Hemşire Sirotek ülkede tıbbi ihmallerin bulunduğunu dile getirerek, "Birçok insan ölecek biliyorsun. Covid-19 bu kadar uzun sürmezdi. Yanlış yaptılar. Sonra düzeltmeme izin vermediler" şeklinde konuştu.

"AĞIR İHMAL VE KÖTÜ YÖNETİM"

ABD’li hemşire salgınla mücadeledeki tutuma isyan ederek, "Bu insanların ölümden kurtarmama yardım edecek şeylerden biri ağır ihmal ve kötü yönetim. Kimse dinlemiyor" dedi. Hemşire Sirotek hastanedeki ihmal zincirine yönelik, "Diyaliz makinesinin nasıl kullanılacağını asla bilmeyenler, diyaliz makinesini kullanıyor. Orada bir diyaliz hemşiresi olsa böyle olmaz. Ellerim titriyor. Çünkü hala kızgınım" diye konuştu.

"BİNLERCE KİŞİ İHMALDEN ÖLÜYOR"

Korona virüs hastalarının kasten öldürüldüğünü iddia eden ABD’li hemşire, "Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor. Siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok kötü. Binlerce kişi ihmalden ölüyor" dedi.

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