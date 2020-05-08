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Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl havadan görüntülendi
Aydos ormanının iç kısmında bulunan göl, korona virüs öncesi zamanlarda çok sayıda vatandaşı ağırlıyordu. Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl, manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor. Aydos ormanında bulunan göl havadan görüntülendi.
Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle vatandaşların çoğu hala evlerinde kalmaya devam ediyor. Aydos ormanının iç kısmında bulunan göle ise salgın nedeniyle vatandaşlar uğramıyor.
Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl önceki zamanlarda çok sayıda pikniksever vatandaşı ağırlıyordu. Aydos ormanında bulunan göl drone ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz