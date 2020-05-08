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Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl havadan görüntülendi

Aydos ormanının iç kısmında bulunan göl, korona virüs öncesi zamanlarda çok sayıda vatandaşı ağırlıyordu. Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl, manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor. Aydos ormanında bulunan göl havadan görüntülendi.