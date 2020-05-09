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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Taksim Meydanı sessizliğe büründü
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.
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Yeni tip korona virüsün ( Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Dün gece yarısı itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’un cadde ve sokakları bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun olan Taksim Meydanı ise adeta sessizliğe büründü. Boş kalan meydan ise drone ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz