Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Taksim Meydanı sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüsün ( Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Dün gece yarısı itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’un cadde ve sokakları bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun olan Taksim Meydanı ise adeta sessizliğe büründü. Boş kalan meydan ise drone ile havadan görüntülendi.