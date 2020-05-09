Selçuk Bayraktar’dan hava aracı paylaşımı

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Selçuk Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi. Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.