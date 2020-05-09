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Selçuk Bayraktar’dan hava aracı paylaşımı
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İkinci akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA’nın) görselini Twitter hesabından paylaştı.
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Selçuk Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi. Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz