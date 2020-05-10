Annemin Süper Güçleri Var - Anneler Günü Şarkısı

Annemin Süper Güçleri Var - Social Music Collective Songs

“Anneniz bir süper kahraman olsaydı hangi güçleri olurdu?” Uçarak her yere yetişenler, dokunduğu yarayı iyileştirenler, geleceği görenler...

Değme bilim kurgu kahramanlarına taş çıkartacak cesaret ve güçleriyle annelerimiz bizim süper kahramanlarımız. Çocuğu olsa da olmasa da yüreği başkasına karşı sevgi ve şefkatle dolup taşan tüm kadınların anneler günü kutlu olsun.