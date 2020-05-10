Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 14:51 TSİ

Annemin Süper Güçleri Var - Anneler Günü Şarkısı

Annemin Süper Güçleri Var - Social Music Collective Songs. Anneniz bir süper kahraman olsaydı hangi güçleri olurdu

Annemin Süper Güçleri Var - Social Music Collective Songs

“Anneniz bir süper kahraman olsaydı hangi güçleri olurdu?” Uçarak her yere yetişenler, dokunduğu yarayı iyileştirenler, geleceği görenler...

Değme bilim kurgu kahramanlarına taş çıkartacak cesaret ve güçleriyle annelerimiz bizim süper kahramanlarımız. Çocuğu olsa da olmasa da yüreği başkasına karşı sevgi ve şefkatle dolup taşan tüm kadınların anneler günü kutlu olsun.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Annemin Süper Güçleri Var - Anneler Günü Şarkısı mask
Annemin Süper Güçleri Var - Anneler Günü Şarkısı
MSB’den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı mask
MSB’den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti mask
65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti
65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi mask
65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi mask
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi
65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii’ne akın etti mask
65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii’ne akın etti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL