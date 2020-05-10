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Annemin Süper Güçleri Var - Anneler Günü Şarkısı
Annemin Süper Güçleri Var - Social Music Collective Songs. Anneniz bir süper kahraman olsaydı hangi güçleri olurdu
Annemin Süper Güçleri Var - Social Music Collective Songs
“Anneniz bir süper kahraman olsaydı hangi güçleri olurdu?” Uçarak her yere yetişenler, dokunduğu yarayı iyileştirenler, geleceği görenler...
Değme bilim kurgu kahramanlarına taş çıkartacak cesaret ve güçleriyle annelerimiz bizim süper kahramanlarımız. Çocuğu olsa da olmasa da yüreği başkasına karşı sevgi ve şefkatle dolup taşan tüm kadınların anneler günü kutlu olsun.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz