Ankara Beypazarı'nda ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti
Ankara Beypazarı'nda ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti. Kırsal mahallede hayvan otlatan kadına saldıran ayı, çobanların çabasıyla uzaklaştırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 60 yaşındaki kadın, hayvan otlattığı sırada ayının saldırması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kozalan Mahallesi'nde oturan Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.
Ankara Beypazarı'nda ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti
Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü. Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, jandarmaya haber verdi.
Olay yerinde yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayı ile uzun süre mücadele veren kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği tespit edildi.
Kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının olay yerine gelen yakınları ve komşuları, gözyaşı döktü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz