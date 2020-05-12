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Burada hiç korona virüs vakasına rastlanmadı

Bartın’ın tarihi ve turistik Amasra İlçesinde 11 Mart’ta başlayan korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde hiçbir vak’a görülmedi.

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Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da Korona virüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar herhangi bir vak’aya rastlanılmadı.

Sahillerin, müzelerin kapatılmasının yanı sıra özellikle balık restoranları ile meşhur ilçede restoranlarda masaya izin verilmemesi salgının görülmemesinde büyük etken olurken, vatandaşlar da yetkililerin çağrılarına titizlikle uydu. İlçenin giriş ve çıkışlarının da kısıtlandığı süreçte vatandaşlara da 10 bin maske dağıtıldı.

Sürecin başladığı andan itibaren hem Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, hem il, ilçe hıfzıssıhha meclisi kararları gereği tedbirlerini acilen aldıklarını belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunun yanı sıra kentimizde dezenfeksiyon çalışmalarını dört dörtlük devam ettirdik.

Kamu kurumlarından kamusal alanlara kadar. Yanı sıra bir imece kampanyasıyla kentimizde hiçbir insanın aç yatmayacağı ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymayacağı bir düzeni de sağladık. Yine Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla kentteki 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dört dörtlük gördük. Denetimlerimizle, maske dağıtımlarımızla bu süreci çok iyi yönettik.

Asıl teşekkürü de Amasra halkı hak ediyor. Bu süreçteki bilinçli davranışlarıyla sıfır teyit edilmiş vak’ayla bu süreci devam ettiriyoruz. Bu açıdan mutluyuz. Amasra’da hemşehrilerimiz sağ olsunlar çağrıya uydular. Sosyal mesafeye, izolasyona, hijyen kurallarına dikkat ettiler. Belediye olarak bizde üzerimize düşeni yaptık ve bizim açımızdan bu gurur duyulacak tablo ortaya çıktı” dedi.

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